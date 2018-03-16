İstiklal Marşı’nın bestesi değişsin mi değişmesin mi, yeni marşlar yapılsın mı yapılmasın mı tartışmalarına ben de minik bir katkıda bulunmak istiyorum.
Önerim şu:
Mevcut 37 marşımız yeter de artar bile.
Bizim yeni marşlara değil, hayatı sevdirecek, renklendirecek, sımsıkı kucaklamamızı sağlayacak şarkılara, türkülere ihtiyacımız var.
Deniz kenarında sevgilinizle el ele oturup mehtabı seyrediyorsunuz.
Osmanlı ordusunun savaş müziği Mehter Marşı’nı mı söylemek istersiniz yoksa Akdeniz Akşamları’nı mı:
Akdeniz akşamları bir başka oluyor
Hele bir de aylardan temmuz ise bambaşka
Sahilde insanlar kol kola sımsıcak
Coşmamak elde mi böyle bir akşamda.
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Ya da rakı kadehlerinin ağır ağır havalanıp birbirine değdiği bir dost meclisinde Jandarma Marşı’nı dinlemek mi Sadettin Kaynak’ın Karacaoğlan’ın şiirinden bestelediği şarkıyı söylemek mi daha doğrudur:
Ela gözlerini sevdiğim dilber
Göster cemalini görmeye geldim
Sohbetini derde derman dediler
Gerçek mi sevdiğim sormaya geldim
Senin aşıkların gülmez dediler
Ağlasan yaşını silmez dediler
Seni bir kez saran ölmez dediler
Gerçek mi sevdiğim sarmaya geldim.
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Peki, bir çiftin nişan mutluluğunu paylaşmak için bir araya gelenler Harbiye Marşı yerine Alaaddin Yavaşca’nın şu bestesini topluca söyleseler daha iyi olmaz mı:
Şimdi bahara erdim
Gonca gonca gül derdim
Uzanıp da baksana
Sana vermeye geldim
Seni görmeye geldim
Seni sevmeye geldim
O renkli dudağından
Bir kez öpmeye geldim.
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Sonuca gelecek olursak:
Başta da söyledim, mevcut 37 marş yeter de artar bile.
Bizim yeni marşlara değil, hayatı sevdirecek, renklendirecek, sımsıkı kucaklamamızı sağlayacak şarkılara, türkülere ihtiyacımız var.