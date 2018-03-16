İstiklal Marşı’nın bestesi değişsin mi değişmesin mi, yeni marşlar yapılsın mı yapılmasın mı tartışmalarına ben de minik bir katkıda bulunmak istiyorum.

Önerim şu:

Mevcut 37 marşımız yeter de artar bile.

Bizim yeni marşlara değil, hayatı sevdirecek, renklendirecek, sımsıkı kucaklamamızı sağlayacak şarkılara, türkülere ihtiyacımız var.

Deniz kenarında sevgilinizle el ele oturup mehtabı seyrediyorsunuz.

Osmanlı ordusunun savaş müziği Mehter Marşı’nı mı söylemek istersiniz yoksa Akdeniz Akşamları’nı mı:

Akdeniz akşamları bir başka oluyor

Hele bir de aylardan temmuz ise bambaşka

Sahilde insanlar kol kola sımsıcak

Coşmamak elde mi böyle bir akşamda.

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Ya da rakı kadehlerinin ağır ağır havalanıp birbirine değdiği bir dost meclisinde Jandarma Marşı’nı dinlemek mi Sadettin Kaynak’ın Karacaoğlan’ın şiirinden bestelediği şarkıyı söylemek mi daha doğrudur:

Ela gözlerini sevdiğim dilber

Göster cemalini görmeye geldim

Sohbetini derde derman dediler

Gerçek mi sevdiğim sormaya geldim

Senin aşıkların gülmez dediler

Ağlasan yaşını silmez dediler

Seni bir kez saran ölmez dediler

Gerçek mi sevdiğim sarmaya geldim.

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Peki, bir çiftin nişan mutluluğunu paylaşmak için bir araya gelenler Harbiye Marşı yerine Alaaddin Yavaşca’nın şu bestesini topluca söyleseler daha iyi olmaz mı:

Şimdi bahara erdim

Gonca gonca gül derdim

Uzanıp da baksana

Sana vermeye geldim

Seni görmeye geldim

Seni sevmeye geldim

O renkli dudağından

Bir kez öpmeye geldim.

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Sonuca gelecek olursak:

Başta da söyledim, mevcut 37 marş yeter de artar bile.

Bizim yeni marşlara değil, hayatı sevdirecek, renklendirecek, sımsıkı kucaklamamızı sağlayacak şarkılara, türkülere ihtiyacımız var.