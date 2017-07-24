Ankara Büyükşehir Belediyesi, TOKİ ve Mamak Belediyesi işbirliğiyle yürütülen ve Mamak’ın vitrini olarak anılan Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi’nde üretilen konutların teslimi devam ediyor. Toplam 7 milyon metrekare alan üzerinde uygulanan ve 11 etaptan oluşup 14 mahalleyi kapsayan Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi aynı zamanda dünyanın en büyük kentsel dönüşüm projesi olma özelliğine sahip.

Ortak akılla karar veriyoruz

Gecekonduların yoğun olduğu alanda modern konutların yükseldiğini görmek hem görsel kirliliğin önüne geçiyor hem de mahallelerin değerini arttırıyor diyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Mamak yıllarca gecekondu ve çarpık yapılaşma ile anıldı. İlçemizdeki imar kirliliğinin önüne geçip, sağlıklı bir kentsel yapıya kavuşturma noktasında kentsel dönüşüm projelerimizi başarılı bir şekilde uyguluyoruz. Sosyal donatıları içinde barındıran, alt ve üst yapısı düzgün, sağlıklı kentsel mekânlar oluşturarak, Mamak’a yeni bir imaj kazandırıyoruz” dedi. Kentsel dönüşümü uzlaşı kültürüyle yürüttüklerini kaydeden Akgül, Mamak’ta uygulanan kentsel dönüşüm ve yenileme projelerinde ortak akılla karar verdiklerinin de altını çizdi.

Anlaşma oranı yüzde 70 geçti

13 bin 497 gecekondunun bulunduğu alanda bu güne kadar 9538 hak sahibi ile anlaşma sağlandı. 6700 gecekondunun yıkıldığı projede, 3525 daire kurası çekilip hak sahiplerine teslim edildi. Tapusu ve tapu tahsis belgesi olmayan vatandaşlara da Kusunlar’da1379 konut teslim edildi. Toplamda 4899 daire teslim edilirken, hak sahipleri ile anlaşma oranı yüzde 71.1’e yükseldi.