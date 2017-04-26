Yeni Mamak başarıya kulaç atıyor

Sporun her dalında aldığı derecelerle adını duyuran Mamak Belediyesi yüzmede de başarıdan başarıya koşuyor.

Eryaman Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde gerçekleştirilen, Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlendiği okullar arası yarışmada Yeni Mamak Geçlik Spor Kulübü sporcuları bayrak kategorisinde dördüncülük elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Yüzlerce sporcunun madalyaya kulaç attığı yarışmadan derecelerle dönen Mamak’ın başarılı kulaçları performansları ile de göz doldurdu. Ankara ilçe yarışlarında 12 yaş kategorisinde ise, 50 metre serbest ve 100 metre kurbağalama branşlarında Başak Esen barajı geçerek derece almayı başardı.

Başarının temeli tesisleşme

Başarının tesisleşme ile doğru orantılı olarak geldiğinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Sporcuların başarılı derecelerle dönmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Spor Kulübümüz bünyesinde her geçen gün branşlarımızı arttırıp yeni öğrencileri aramıza alıyoruz. Sportif başarılar ile adından söz ettiren ilçe olmaya devam edeceğiz” dedi.

Bütün sporcular alt yapıdan yetişiyor

Yeni Mamak Gençlik Spor Kulübü’nün kendi alt yapısından yetiştirdiği sporcularıyla başarıya imza attıklarını kaydeden Yüzme Takımı Antrenörü Ozan Taylan Teke, “Çalışmalarımıza hız vererek ulusal müsabakalarda da madalyalar kazanmak istiyoruz” dedi.

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