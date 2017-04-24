Yeni kurulan şirketler Mart'ta yüzde 9.44 arttı

Mart ayında kurulan şirket sayısının Şubat ayında kurulanlardan yüzde 9.44 fazla olduğu, ancak geçen yılın mart ayına göre kurulan şirket sayısının yüzde 13.57 azaldığı belirlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin şirket kurulma ve kapanma istatistiklerine göre, 2017 Mart ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 9.44 artış oldu. Mart ayında kurulan kooperatif sayısı yüzde 7.58 ve küçük şirket (gerçek kişi ticari işletme ) sayısı da yüzde 22.87 arttı.

Mart ayında kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 12.47, küçük şirket sayısı yüzde 32.91 oranında azalırken kapanan kooperatif sayısı değişmedi.

İstatistiklere göre kapanan şirket sayısı geçen 2016 Mart ayına göre yüzde 5.79 azaldı. 2017 yılı Mart ayında, 2016 yılı Mart ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 13.57, kurulan kooperatif sayısında yüzde 19.32 azalırken kurulan küçük şirket sayısı ise yüzde 14.56 arttı.

2017 yılı Mart ayında kapanan şirket sayısı, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 5.79; kapanan kooperatif sayısı yüzde 26.39, kapanan küçük şirket sayısı yüzde 25.98 azaldı.

2017 yılı ilk üç ayında 2016 yılının ilk üç ayına göre kurulan şirket sayısı azaldı 2017 yılının ilk üç ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 11.54 kooperatif sayısı yüzde 4.27 azalırken küçük şirket sayısı yüzde 7.02 arttı. Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı yüzde 1.35, kooperatif sayısı yüzde 24.23 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7.51 azaldı.

2017 yılı Mart ayında kurulan toplam 6 bin 146 şirket ve kooperatifin yüzde 81.45’i limited şirket, yüzde 17.39’u anonim şirket, yüzde 1.16’sı ise kooperatif niteliğine sahip. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37.15’i İstanbul, yüzde 10.25’i Ankara, yüzde 5.48’i İzmir’de kuruldu. Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

2017 Mart ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 0.05 arttı. 2017 Mart ayında bin 688 şirket ve kooperatif ile bin 786 küçük şirket ticaret sektöründe kuruldu.

2017 Mart ayında kurulan 71 Kooperatifin 36’sı Konut Yapı, 10’u Tarımsal Kalkınma ve 7’si Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olarak kuruldu. 2017 yılının ilk üç ayında kurulan 202 kooperatifin 97’si Konut Yapı, 24’ü Tarımsal Kalkınma ve 15’i İşletme Kooperatifi olarak kuruldu.

2017 Mart ayında 439 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. Bu şirketlerin ortaklıklarına bakıldığında 181’i Suriye, 38’i İran, 25’i Irak ve Suudi Arabistan ortaklı olduğu belirlendi. 2017 yılının ilk üç ayı ele alındığında ise kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı bin 207 yabancı ortaklı şirketin 483’ü Suriye, 87’si İran, 71’i Irak ortaklı olduğu saptandı.

Bin 207 yabancı ortak sermayeli şirketin 148’i anonim, bin 59’u limited şirketten oluştu. Bu şirketlerin 145’i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 99’u İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 86’sı Gayrimenkul acenteleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 76.53’ünde yabancı sermayeli ortak payı bulunuyor.

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