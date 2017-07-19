Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nca itfaiye erlerinin can güvenliğinin daha iyi sağlanması için, daha işlevsel olan yeni kasklar satın alındı.

İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından satın alınan yeni kasklara; yüz kısmına uyumlu, temiz hava solunum cihazı maskesi takılabilmekte, olaylarda telsiz aparatı yerleştirilerek ekipler arası haberleşme imkanı sağlanabilmekte.

Aydınlatma düzeneği bulunan kasklar üzerine kamera takılarak olay yeri görüntüsü de kayıt altına alınabiliyor. Yeni kasklar, baş ve boyun kısmını aynı zamanda ısı, alev ve darbe gibi dış etkenlere karşı daha koruyucu özelliğine sahip bulunuyor.

İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından alınan yeni kasklar personele de tanıtıldı ve işlevleri anlatıldı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı yetkilileri, hem İtfaiye personelinin hem de vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasının amaçlarının başında geldiğini belirterek, bu amaçla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydettiler.