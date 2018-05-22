Ana Sayfa Magazin Haberleri Yeni hali herkesi şaşırttı Magazin Haberleri Yeni hali herkesi şaşırttı Yazar Editör - 22 Mayıs 2018 28 Facebook Twitter Google+ Linkedin Pinterest StumbleUpon ReddIt Tumblr Telegram VK Digg Viber WhatsApp LINE Email Print ‘Sıla’ dizisi ile tanınan ve rol aldığı ‘Adanalı’ dizisi ile de şöhretini pekiştiren Mehmet Akif Alakurt’un son hali hayranlarını şaşırttı. İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri Magazin Haberleri Beyaz Show Bitiyor Magazin Haberleri Cem Yılmaz ile Defne Samyeli yakalandı Güncel Haberler Fahriye Evcen ikizini buldu görenler şok oldu Güncel Haberler Kraliçe adayları spor ve havuza doydu Magazin Haberleri 15.YAŞA YAKIŞIR KUTLAMA Magazin Haberleri Engelsiz ödüller RESMİ İLAN TAKİP - BİK SOSYAL MEDYA'DA BİZ3,108BeğenenlerBeğen46TakipçilerTakip Et190TakipçilerTakip Et6,933TakipçilerTakip Et9,803TakipçilerTakip Et12AboneAbone Ol HAFTALIK HAVA DURUMU Ankara parçalı az bulutlu enter location 13 ° C 13 ° 13 ° 71 % 1.5kmh 40 % Çar 22 ° Per 19 ° Cum 17 ° Cts 18 ° Paz 15 ° Reklam