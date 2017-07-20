MANİSA’da geçen 31 Ekim’de tescillenen beş yeni üzüm çeşidinden biri olan Spil Karası’nda hasat sevinci yaşandı. Manisa başta olmak üzere Mersin, Adana ve Ankara’nın çeşitli bölgelerinde üretimine başlanan yeni çeşidin kilosu 3.10 TL’den satışa sunularak, üreticiye katkı sağlanması hedefleniyor.

Manisa’da 2013 yılında tescile sunulan ve geçen 31 Ekim’de Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi’nce tescillenen beş yeni üzüm çeşidinden biri olan Spil Karası ismi verilen üzümde ilk hasat yapıldı. Manisa Bağcılık Araştırma Endüstri Müdürlüğü bünyesindeki 120 dönüm arazi üzerinde deneme amaçlı üretimi yapılan erkenci üzüm özellikli Spil Karasının üretimine, başta Manisa’nın Alaşehir ve Sarıgöl ilçeleri olmak üzere, Mersin, Adana ve Ankara’nın çeşitli bölgelerinde başlandı. Manisa Bağcılık Araştırma Endüstri Müdürü Akay Ünal, yeni çeşit için fiyat belirlemediklerini fakat erkenci üzüm çeşitleri gibi 3.10 TL’den satışa sunularak, üreticiye katkı sağlanmasını hedeflediklerini söyledi.

SALKIM VE VERİM ÖZELLİĞİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Bağcılık Araştırma Endüstri Müdürlüğü’nde 1453 çeşit üzüm olduğunu belirten Ünal, “2016 yılının Ekim ayı sonunda beş yeni üzüm çeşidi tescilledik. Üretim sezonu boyunca hem erkenci, hem orta mevsim hem daha geçici özellikli üzüm çeşidi yetiştirmeye devam etmekteyiz. Şu an 13 bin melez ferdimiz var. Bunların içerisinde ekonomik öneme sahip olacak, üreticilerimize daha fazla gelir elde edebileceğimiz üzüm çeşitleri ile çalışmaya devam ediyoruz. Bunlardan biri olan ve erkenci özelliği ile öne çıkan Spil Karası çeşidinin hasadını gerçekleştirdik. Bu çeşitlerimizin isimlerini bağcılığa gönül veren insanlardan anket yoluyla belirledik. Spil Karası üzüm çeşidimiz anket yoluyla en çok oyu almıştı. Daha erken olgunlaşıyor. Gerek salkım ve gerekse de verim özellikleri ile ön plana çıkacağını düşündüğümüz bir çeşit. İlk defa hasadını gerçekleştirdik” diye konuştu.

“ÜRETİCİDEN TALEP VAR”

Yeni çeşidi gören üreticilerden yoğun talep aldıklarını vurgulayan Ünal, “Bu üzüm kurumumuz dışında herhangi bir yerde üretilmediği için, üzüme has bir fiyat belirlemedik. Özellikle ülkemizde erkenci bölgeleri olan Mersin’e, Adana’ya, Ankara’nın yanı sıra ilçelerimiz Alaşehir ve Sarıgöl’e gönderdik. Erkenci bölgelerde olgunlaşan üzüm çeşitleri 3.10 TL’ye kadar satılıyor. Bu üzüm çeşidimizde yaygınlaşınca bu dönemde önemli bir gelir kaynağı olacağına inanıyorum. 2016 yılının sonunda tescillediğimiz üzüm çeşitleri Spil Karası dışında Ece, Manisa Pembesi, Mesir, Lidya üzüm çeşitleri de önümüzdeki haftadan itibaren olgunlaşır. Spil Karası hasadından sonra bu çeşitlerin hasadında da üreticilerimize gösterip, öne çıkan özelliklerini ön plana koyarak, üreticilerimizce rağbet göreceğine inanıyoruz” diye konuştu.