Yeni durak müjdesi

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Ulus-Mamak-Kayaş hattında çalışan dolmuşçu esnafıyla bir araya geldi.

Dolmuşçu esnafının organize ettiği toplantıya Akgül’ün yanı sıra AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer ve Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Hacıbekir Gani katıldı.

Mamak’ta hayata geçirilen yatırımlarla bölgede ticaret hacminin büyük ölçüde arttığını kaydeden Akgül, dolmuşçu esnafımızda büyüyen ekonomiden kendine düşen payı alıyor dedi.

Mamak’ta göreve geldiği günden bugüne esnafla sürekli iletişim halinde olduklarını kaydeden Akgül, Abidinpaşa ve Ege Mahallesi hattında yeni dolmuş duraklarının yapılacağı müjdesini de verdi.

Ticaret hacmi büyüyor

Mamak’da her geçen yıl nüfusun arttığını ve iş dünyasının da yüzünü ilçeye döndüğünü kaydeden Akgül, “Ticaret hacmi büyüdükçe özel müteşebbis de yatırımını Mamak’a yapmaya başladı.

Bunun yanı sıra hükümetimizin yaptığı yatırımlarda sizlerin iş hacminizi genişletiyor.

Bunlardan bir tanesi yapımı devam eden devlet hastanesi. Kaba inşaatı bitmez üzere. Faaliyete geçtiği zaman siz dolmuşçu kardeşlerimin işleri de olumlu yönde etkilenecek” dedi.