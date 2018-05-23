Yeni çağın hastalığı: Ortoreksiya Nervoza

Her şeyin başı sağlık deriz. İlk defa bir hastalığın sebebi sağlık oldu! Karşınızda Ortoreksiya Nervoza!

Sağlıklı beslenmenin önemini her geçen gün daha da fazla kavramaya başlarken; bu durumu abartıp yemek yemeyi işkence haline getirenlerin sayısı gittikçe artıyor. Uzmanlar sağlıklı beslenme takıntısının önümüzdeki 10 yıl içinde yaygınlaşacağını ve sağlığı tehdit edecek seviyelere ulaşacağını belirtiyor. Bu hastalığın altında yatan etmenlerin ise anksiyete ve mükemmeliyetçi kişilikten geçtiğini vurguluyorlar. Nur topu gibi bir hastalığımız daha oldu: Ortoreksiya Nervoza

Ortoreksiya Nervoza’da hastanın amacı sağlıklı beslenmedir.

Bu şekilde olumlu görünüyor olsa da, zararlı besinlere karşı duydukları derin korkudan dolayı öyle çok yiyecekten vazgeçerler ki; sonunda tüketebilecekleri bir iki çeşit besin kalır.

Ortoreksikler için yiyeceklerin saf, katkısız ve işlenmemiş olması önemlidir. Çok sevdikleri halde, sağlıksız olduğunu düşündükleri bir şey yediklerinde suçluluk hissederler.

Sağlıksız beslenenleri küçük görür, davranışlarını değiştirmeye çalışabilirler. Bu yüzden çoğu sebze ve meyveyi çiğ yer, vejetaryenliği seçer.

Bildiklerinin tek doğru olduğuna inanırlar.

Düşünün ki şişenin etiketindeki kalsiyum miktarını çok bulup, içmekten vazgeçebilirler…

Kendinizi Test Edin

Ortoreksiya Nervoza hastalığını tanımlayan Steve Bratman’ın testi ile kendinizi deneyebilirsiniz.

Günde 3 saatten fazla zamanınızı beslenmeye düşünmeye ayırıyor musunuz? Yemeklerinizi günler öncesinden planlıyor musunuz? Beslenmenizin kalitesi artarken yaşamınızın kalitesi azaldı mı ? Yediklerinizin besin değeri sizce beslenme zevkinizden daha mı önemli ? Kendinize karşı hoşgörünüz son zamanlarda azaldı mı ? Sağlıklı beslenme kararlılığı kendinizi daha çok beğenmenizi sağladı mı ? Sevdiğiniz, keyif aldığınız besinlerden vazgeçip yerine ağlıklı besinler koydunuz mu ? Beslenme düzeniniz, sizi aile ve arkadaşlarınızdan uzaklaştıracak derecede etkiliyor mu ? Sağlıklı beslenme düzeninizden biraz uzaklaşınca suçluluk duyuyor musunuz? Sağlıklı beslendiğinizde kendinizle barışık oluyor ve sağlığınızı iyi kontrol edebildiğinizi düşünüyor musunuz ?

Bu sorulardan 4-5 tanesine ‘EVET‘ diyorsanız; beslenmenizi biraz gevşetin, rahatlayın ve sadece sağlıklı beslenme kurallarını uygulamaya özen gösterin.

İyi bir şeyi çok yapmak, onu çok iyi yapmış olmak anlamına gelmez. Her konuda olduğu gibi sağlıklı beslenme için de aynı şeyler geçerli. Fazlası zarar, azı da zarar, en iyisi gerektiği kadar…