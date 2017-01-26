Yeni bir mesire alanı daha

Keçiören Belediyesi, Kartaltepe Kent Ormanı ile Keçiören’e ilk mesire alanını kazandırmasının ardından yeni bir mesire alanı ile doğa ile insanı buluşturmaya devam ediyor.

Bağlum’un ilk kültür merkezi Bağlum Kültür, Spor ve Gençlik Merkezi’nin hemen yakınına yapılan Bağlum Mesire Alanı vatandaşların temiz havadan yararlanarak nitelikli zaman geçirmesine yardımcı olacak. Kameriye, piknik masalarının yerleştirildiği mesire alanında gençler ve çocuklar da unutulmamış, biri büyük, biri küçük 2 futbol sahası ile plaj voleybol sahası şimdiden heyecanlı rekabetlere sahne olacak gibi görünüyor.

Ayrıca mesire alanının içerisinde pentatlon alanı, 620 metre koşu yolu, 250 metre bisiklet yolu, çocuk oyun setleri, fitness seti ve rekreasyon alanı bulunuyor.

Bağlum’daki gelişmelere dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak şunları söyledi; “Keçiören’in her mahallesine eşit hizmet götürme anlayışıyla çıktığımız yolda Bağlum da giderek gelişiyor ve yeni yatırımlarla güçleniyor. Özellikle yeşil alanlarını artırma hususunda da çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bağlum Mesire Alanı haricinde Bağlum Botanik Mesire Alanımıza da kamelya, piknik alanları, çocuk oyun setleri kurduk. Vatandaşlarımız hem pikniklerini hem de sporlarını rahatça yapabilecekler.”

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