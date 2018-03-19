Yalnızca Ortadoğu’da değil, dünyanın her yerinde sabotaj ve suikastlarla dolu bir döneme hazır olmamız gerekiyor…

Çünkü “kendini hala ABD Başkanı sanan” Trump, hedeflerine ulaşmak isteyen Amerikan Derin Devleti karşısında diz çökmek zorunda kaldı…

CIA eski Direktörü John Brennan, FBI Direktör Yardımcısı Andrew McCabe’in işine son vermesinin ardından Başkan Trump’ı hedef aldı… 2013 – 2017 döneminde CIA başkanlığı yapan Brennan, sosyal medya hesabı üzerinden “Aldığın rüşvetler, ahlaki alçaklıkların ve siyasi yolsuzlukların ortaya çıktığı zaman aşağılanarak tarihin tozlu sayfalarında hak ettiğin yeri bulacaksın. Andy McCabe’i günah keçisi ilan edebilirsin, fakat Amerika’yı yıkamayacaksın, Amerika seni yenecek.” dedi…

Alenen savrulan bu tehdidin yanı sıra, el altından Trump’un uyarıldığı ve görevine devam edebilmesi için baş eğmesinin istendiği söyleniyor…

Dışişleri Bakanı’nı kovup yerine CIA Direktörü’ne getirmesi ve onun yerine Gina Haspel’i ataması da, Trump’ın “diz çökmek zorunda” kaldığının ilk belirtisiydi…

Gelelim sabotaj ve suikastların nasıl ve neden artacağına…

Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı emekli Korgeneral. İsmail Hakkı Pekin “CIA Başkanlığı’na getirilen Gina Haspel Örtülü Harekât Dairesi’nin Başkan Yardımcısıydı. Bunun anlamı şu; biz dâhil birçok ülkede ABD’nin örtülü faaliyetleri olacaktır, zaten oluyordu ama çok daha fazla olacaktır.” diyerek yetkilileri uyarıyor…

Örnek vermek için de “Devlet adamlarına suikastlar olabilir. Bazı yerlerde başkaldırmalar, karışıklıklar çıkartabilir. Hem IŞİD’i hem PYD’yi yeni baştan dizayn edip bunları farklı kullanabilir. Darbeler olabilir, mesela Körfez ülkelerinde, Ürdün’de, Pakistan’da. Yani belli gruplar kullanılmak suretiyle o bölgelerde kargaşa çıkarılması, merkezi hükümetlerin zayıflatılması, siber saldırılar gibi her türlü örtülü operasyon yapılabilir.” diyor…

İşimiz iş yani…

Bu arada Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre Trump “paranın kendisi için en önemli şey olduğunu” bir kez daha gözler önüne serdi…

Gazetenin Amerikalı yetkililere dayandırdığı habere göre Trump, Suudi Arabistan’dan 4 milyar Dolar yardım istedi… Bu para terör örgütü YPG’nin ana gövdesini oluşturduğu SDG kontrolüne giren bölgeleri, DEAŞ’tan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’dan korumak amacıyla kullanılacak…

Bu yazıyı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin’in yeni dönemin Türkiye’ye verebileceği zararları anlatan sözleriyle bitirelim…

“Belli terör örgütlerini çıkartıp Türkiye’nin başına musallat ederler. Ekonomik kaynaklı operasyon yaparlar. Ya da sosyal düzeni bozucu provokasyonlar, sabotajlar yapabilirler. Onun için, içeride bu adamları temizleyecek istihbarata ihtiyacımız var. Bu konuda kimlerle istihbarat iş birliği yapabiliriz, onlara da bakmamız lazım. Türkiye’nin hata yapma şansı yok…”

Bence de yok Türkiye’nin hata yapma şansı… Küçük hataların bile ölümcül sonuçlarının olabileceği bir sürece girildi çünkü..!