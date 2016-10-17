Yeni bir aile merkezi Büyük Kayaş’ta yükseliyor

Sosyal projelerinin odak noktasına kadınları ve çocuklara alan Mamak Belediyesi yeni bir aile merkezi daha inşa ediyor.

Mamak Belediyesi yeni aile merkezini Büyük Kayaş Mahallesi’nde yapıyor. Temeli geçtiğimiz aylarda atılan aile merkezi inşaatı yüzde 20 seviyesinde tamamlandı. Aile merkezlerinin kadınların eğitimi açısından son derece önemli olduğunu dile getiren Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül: “Mamak’ta birçok aile merkezi yatırımı gerçekleştirdik. Bizlerin bu yatırımlarına da Mamaklı kadınlar bu merkezlere gösterdikleri teveccühle karşılık verdi. Aile merkezlerimiz birer okul gibi çalışıyor. İçerisinde birçok kurs, seminer, konferansında verildiği aile merkezlerimize olan rağbet her geçen yıl daha da artıyor” dedi.

1100 m² kapalı alanı bulunuyor

Büyük Kayaş Mahallesi’nde inşa edilen aile merkezi, ilçede hizmet veren diğer aile merkezleri gibi tam donanımlı olacak. Toplam 1100 m² kapalı inşaat alanına sahip olan aile merkezi içerisinde bodrum katı, fintess salonu, derslikleri, idari ofisleri, konferans salonu bulunacak. İlçe sakinleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanan aile merkezi en kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacak.

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