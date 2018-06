Gerek Cumhurbaşkanlığı, gerekse milletvekilliği seçimlerinde nasıl bir tablo oluşacağını görmek için bir iki gün beklemek gerekecek. Ancak hem Cumhurbaşkanlığını, hem de Meclis’i bekleyen ilk sınav ekonomi olacak. Kim gelirse gelsin, ortadaki tablo Demirel’in deyimle tam bir enkaz görüntüsü içinde.

Kabarmış iç ve dış borçlar, bütçe, cari açıklar, dış ticarete ithalatı karşılamada yarı yarıya düşen ihracat, 200 milyar doları aşan özel sektör borçları -ki bunun 70 milyar dolardan fazla bir yıl içinde ödenecek- toplanamayan vergiler, sigorta primleri ile yüzde 15’leri zorlayan ve kronikleşen enflasyona bağlı baskılanmış kamu mal ve hizmet zamları enkazın en temel kalemleri.

Her ne kadar ekonomideki kararlar kısa sürede hissedilmese de, yapılacak ilk iki iş belli. Birincisi kamudaki acil olmayan harcamaları kısmak, ikincisi dünya para sermayesine güven veren kararları uygulamaya sokmak, bunun için de kredibilitesi yüksek isimleri vitrine çıkarmak, izlenecek ekonomi politikalarını anlatmak ve geçmişin izlerini silmek için batı sermayesi ile yoğun temaslar kurmak gerekecek. Başka bir deyişle iç piyasalara döviz akışını sağlayacak önlemleri en kısa sürede hayata geçirmek en öncelikli hedef olacak.

Bu arada yabancıların çok önem verdikleri Merkez Bankası politikalarındaki bağımsızlık duruşuna vurgu yapılması da bu süreci hızlandıracaktır. Bu, belli bir orandaki artışla “hoş geldin faizi” (yeni başkan için) ile desteklenebilir ve yabancıların iştahı artırılabilir.

Diğer bir destekte, ekonomideki kuruluşların özerkliğinin güçlendirilmesi olacak. En başta da Kamu İhale Kurumu’nun kamu alımlarındaki uyuşmazlıklara daha fazla müdahalesinin sağlanmasıyla olabilir.

Tüm adaylar Başbakanlığın kalkmasıyla, yeni yönetim biçimde bakanlıkların sayısının azaltılmasını vaat etmişlerdi. Bunların da toparlanması, birbirine entegre olması, yeni isimlerle desteklenmesi de kısaca özellikle ekonomide vitrinin parlatılması kısa sürede toparlanmanın işaretleri olabilir.

SOFRA EKONOMİSİ

Ancak yeni başkanı en çok zorlayacak vatandaşın sofra ekonomisi olacak. Artık kavun karpuz dışında nerdeyse kilosu dört beş liranın altında sebze meyve kalmadı. Vatandaş ne zamanki bunların fiyatlarında kalıcı bir gerileme görürse yeni başkan için “iyi ki seçmişiz” diyebilir. Ancak bu durumu bu yıl için fazla beklememek lazım.

Her şeyin ötesinde, artık dolardan avroya, soğandan domatese, Antep fıstığından nohuda yokluğu çekilen ne varsa bunları, spekülasyonlara, manipülasyonlara, dış mihraklara bağlanmasın.

Halen “faiz ve dolardaki artış gerçek değil” söylemlerini terk etmek lazım. Gerçek neyse o. Her konuda, her fiyat artışında hep aynı gerekçeler artık söyleyenin bile inanmadığını gösteriyor.

Yeni dönem ekonomik zorluklar artık yüzleşme zamanı. Bakın son kriz habercisi, KOBİ’lere verilen krediler, geçen Nisan ayı itibarıyla 540 milyar liraya ulaşmış, ancak bunun 26,5 milyar liralık bölümü takibe düşmüş yani yüzde beşi batık krediye dönüşmüş. Bu rakamların büyüyeceği ortada.

Bizim sürekli dikkat çektiğimiz bireysel ve kurumsal kredi kartlarındaki patlamalar daha acil müdahalen isteyebilir. Yeni başkanın yapması gerek çok iş var, dokuz ay sonraki yerel seçimlerde hesabını verir.