Yeni Altındağ Belediyespor’dan bir galibiyet daha

Yeni Altındağ Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig’in 6. Haftası’nda Yozgatspor’u ağırladı. Üst üste aldığı galibiyetlerle tüm dikkatleri üzerine çeken Altındağ temsilcisi, Yozgatspor’u da eli boş gönderdi.

Mavi beyazlılar, Bülent Kalecikli’nin ayağından son dakikalarda bulduğu golle galibiyet serisine devam etti. Zorlu bir virajı daha kayıpsız kapatan Yeni Altındağ Belediyespor, 6. maçta 5. galibiyetine ulaştı.

Özellikle 60. dakikadan sonra oyunun hâkimiyetini tamamen ele geçiren Yeni Altındağ Belediyespor, baskıyı iyice arttırdı. Teknik Direktör Mesut Üretir’in öğrencileri, dakikalar ilerledikçe tüm riskleri göze aldı.

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