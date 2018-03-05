TFF 3. Lig’in 25. Haftası’nda Batman Petrolspor’u ağırlayan Yeni Altındağ Belediyespor, sahadan 3 – 2 galip ayrıldı. Altındağ temsilcisine 3 puanı getiren goller Barış Bozdilki, Salih Yurt ve Ercan Güneri’den geldi. Arka arkaya 3. maçından da galibiyetle ayrılan mavi beyazlı takım, 30 puanla 11. sırada yer aldı.

Altındağ, Batman temsilcisini 3-2 yendi

Yeni Altındağ Belediyespor, Aktepe Stadı’nda oynanan müsabakaya rakibin kanat organizasyonlarını durdurmak ve ayağa pas anlayışıyla sahaya çıktı. Aşırı yağış altında oynanan müsabaka Altındağ temsilcisinin ataklarıyla başladı. Dakikalar 20’yi gösterdiğinde Ercan Güneri’nin sağ kanattan yaptığı ortaya arka direkte iyi vuran Barış Bozdilki, takımını 1 – 0 öne geçirdi. Bu sezon ilk kez ilk 11’de başlayan Barış Bozdilki, 1 gol 1 asistle oynadı. İlk yarı bu skorla tamamlandı (1 – 0).

Havada sağanak sahada gol var

İkinci yarıda yağış bir an olsun dinmedi. Günün başarılı isimlerinden Barış Bozdilki, sol çizgiden içeri kat etti. Rakip ceza sahası yayı üzerine kesen Barış, meşin yuvarlağı Salih Yurt ile buluşturdu. Salih Yurt, yerden sert ve düzgün bir vuruşla takımını 58. dakikada iki farklı üstünlüğe taşıdı (2 – 0). Yeni Altındağ Belediyespor kalecisi Mustafa Gürbüz, havanın azizliğine uğradı. Mustafa Gürbüz’ün rahat alabileceği bir topu elinden kaçırmasıyla 75. dakikada maç 2 – 1’e geldi.

Heyecan tavan yaptı

Karşılaşmanın son çeyreği nefes kesti. Son haftaların başarılı ismi Ercan Güneri, rakip ceza sahasında topla buluştu. Ercan’a yapılan sert müdahale sonucunda hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına yine aynı isim geçti ve skor tabelasını 3 – 1 yaptı. Yeni Altındağ Belediyespor ceza sahasına şişirilen yüksek top bir kez daha tehlike yarattı. Batman Petrolspor’dan Hüseyin Ali Pala’nın 87’de attığı gol takımına yetmedi (3 – 2).

“Bu galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz.”

Maç sonucu ile hayli keyifli olduğu gözlenen Yeni Altındağ Belediyespor Kulüp Başkanı Ali Şen şu açıklamalarda bulundu.

3 haftadır rakiplerimizi karşı galip geliyoruz. Geçen hafta lider Manisa’yı yendik. Bu hafta yine üst sıralardaki Batman’ı yendik. İnşallah bu galibiyet serisini devam ettirip ligi çok iyi bir yerde bitirmeyi arzu ediyoruz. Ligde yenemeyeceğimiz takım olmadığını böylece ispatlamış olduk. Bugün yine güçlü bir rakiple oynadık. Ancak üstün gelmesini bildik. Hem oyuncularımızı hem de teknik ekibi canı gönülden tebrik ediyorum.