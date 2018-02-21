YEMECE koalisyonu AKP – MHP ve BBP ile kuruluyor. Yerli, Milli, Cumhur başlıkları ile AKP, MHP ve BBP koalisyonu artık kesinleşti. Şimdi medyaya bu koalisyona kısa isim bulma görevi düştü ki ilk adımı ben atayım medyayı kıskandırayım.

Yerli, Milli, Cumhur…

YEMECE koalisyonu AKP – MHP ve BBP ile kuruluyor. Baş harflerini alır ve kolay okunur olarak yazarsak YEMECE adı çok net ortaya çıkar.

Yemece koalisyonun ilk hedefi de tabii ki muhalefet partilerini önce Yerel Seçimde sonra Cumhurbaşkanı ve Milletvekili ortak seçiminde yemek yani yenmek.

16 yıldır AKP’nin tek başına elde ettiği rantlara Yemece koalisyonu ortakları MHP ve BBP de ortak olacak.

Birlikte yemece başlayacak eğer bu koalisyon 2019’un 3 ayrı seçiminden başarı ile çıkarsa.

YEMECE adı nereden doğdu onu da vurgulayarak isim babalarının haklarını yemeyelim.

MHP’nin meşruiyetini kaybetmiş, partisini AKP’ye yamamış Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Cumhur ittifakı” adını koydu. Abdülkadir Selvi’nin “isim babası” adlandırması yaptı.

Babası belli oldu: Devlet Bahçeli.

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise “Yerli ve Milli ittifak” adını vermeyi çok istiyordu ama ne yazık ki isim babası olamadı.

Bu önemli konu Saray’daki Erdoğan – Bahçeli zirvesinde ele alındı, saatlerce tartışıldı.

Önce şunu vurgulayayım ki neden AKP Genel Merkezinde değil de Cumhurbaşkanlığı

Sarayında bu görüşmenin yapıldığını anlayamadım.

Çünkü bu Yemece koalisyonu partilerin faaliyeti yani Cumhurbaşkanı faaliyeti değil ki.

Erdoğan o kadar birleştirdi ki iki ayrı anayasal görevi muhalefet partileri CHP ve İYİ parti bu önemli detayı “normal” görür oldular.

Hatta muhalefetin koalisyon kelimesi yerine ittifak kelimesini benimsemesini de anlamış değilim. Türk halkının koalisyonlardan kurtulmak için 2002 seçimlerinde AKP ve CHP’yi Meclis’e sokarak, ANAP’ı, DYP’yi, MHP’yi ve Genç Parti’yi Meclis dışında bırakmasını unutturmak için AKP ve MHP uyanıklık edip ittifak adı koydular ki muhalefet bu tuzağa da düşüyor.

Neyse bu onların sorunudur.

Konumuza dönecek olursak zirvede “koalisyonun adını siz koyun” diyerek Erdoğan ve Bahçeli son sözü birbirlerine bıraktılar ki son söz Erdoğan’a düştü.

Erdoğan koalisyonun adını “Cumhur” olarak koydu.

Böylece Yerli, Milli, Cumhur kelimelerinin baş harfleri ile koalisyonu için kısa isim Yemece olarak ortaya çıktı.

Bu koalisyon ile Devlet Bahçeli MHP’yi, Mustafa Destici de BBP’yi % 10 seçim barajına takılmadan Meclis’e AKP’nin koalisyon yandaşları olarak sokmayı sağladı.

Bahçeli, “Yapıcı tavırlarıyla destek ve katkısını sürekli gösteren Sayın Cumhurbaşkanı’na içtenlikle teşekkür ediyorum” dedi.

Bu kuru teşekkür yeter mi bilmem.

Bu arada Yandaş gazeteciler ve medya ısrarla İYİ Parti, CHP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti için “ittifak yapacaklarını yazıyor.

Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve Temel Karamollaoğlu ısrarla, “ittifak yapmayacağız” diyorlar.

Bu koalisyonları yapan partiler Türk siyasi tarihinde birlikte girdikleri hiçbir seçimde başarılı olamadılar.

Çünkü elma ile armut toplanmaz kuralı siyasetin olmazsa olmaz kuralıdır.

MHP karşıtı AKP’li seçmen, AKP karşıtı MHP’li seçmen bu koalisyona olumlu bakmaz.

Bakmaması da gerekli çünkü Cumhurbaşkanı olarak tek kişi yönetecek artık Türkiye’yi.

Erdoğan bu koalisyon başarılı olur Cumhurbaşkanı seçilirse başrol oyuncusu olacak ve elbette önceliği kendi partisi AKP’ye verecek.

Yani MHP ve BBP bu koalisyonun figüranları olacaklar.

Siyaset iktidar olma ve devleti yönetmeye talip olma sanatıdır.

MHP ve BBP tabanı bir Cumhurbaşkanı adayı dahi çıkaramayan siyasi parti yönetimlerine yanıtlarını 2019 seçimlerinde net şekilde verecektir.