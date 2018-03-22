Akupunkturist Dr. Buğra Buyrukçu; Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde, bu özel çocukların neden hızlı kilo aldığını anlattı. Buyrukçu, “Yeme dürtüleri yok, sağlıklı zayıflamalarında en etkili yöntem akupunktur” dedi.

Genetik bir farklılık, bir kromozom anomalisi olan down sendromu, çocuklarda özellikle çok kilo ile kendini gösteriyor. Bugün de bu özel çocukların günü. Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle açıklamalarda bulunan Akupunkturist Dr. Buğra Buyrukçu, downlu çocukların neden kilolu olduklarını anlattı. Down sendromlu çocukların yeme dürtüleri olmadığını ifade eden Dr. Buyrukçu, “Çünkü beyinlerinde kötülük yok. Şişmanlığın veya çok yemek yemenin kötü bir şey olduğunu düşünmüyorlar, düşünmedikleri için de sürekli yiyorlar. O nedenle çoğu şişman” diye konuştu.

Kilo Downluların Kaderi Değil

Sanılanın aksine down sendromlu çocukların da sağlıklı zayıflayabileceğini vurgulayan Dr. Buyrukçu, “Aşırı kilo, downlu çocuklar için kader değil. Hatta çok etkin, doğal ve kolay yöntemlerle kilo vermeleri mümkün. Bu çocuklarımızın sağlıklı zayıflamasında en etkili yöntem ise akupunktur. İğne batırmadan lazerle metabolizmayı uyararak birkaç seansta fazla kiloların verilmesi sağlanabiliyor. Bu yöntemle downlu çocuklar sadece kilo vermiyor, iştahı da düzene giriyor. Böylece verilen kiloların geri alınmasının önüne geçiliyor. Down sendromlu kardeşlerimizin de orantılı kilolarıyla sağlıklı yaşaması, hareket kısıtlaması olmadan hayatlarını sürdürmeleri mümkündür” şeklinde konuştu.