2017 bütçesinde devletimiz 536 milyar lira vergi toplamış. Bunun nerdeyse dörtte biri; 138 milyar lirası özel tüketim vergisinden (ÖTV) sağlanmış. 2016 yılına göre ÖTV tutarındaki artış yaklaşık 18 milyar lira.

Üstelik geçen yıl hedeflenen rakamdan 2 milyar lira fazla. Bu bir anlamda yapılan zamların sonucunu gösteriyor.

Diğer yanda geçen yıl bütçe gelir toplamına bakılığında ÖTV ile 210 milyar liralık KDV, toplam vergilerin yarıdan fazlasını oluşturuyor.

ÖTV gelirlerine bakalım:

2017 yılında petrol ve doğal gaz ürünlerinden alınan ÖTV, 2016 yılına göre yapılan sürekli zamlarla, 7 milyar artışla 63 milyara, motorlu taşıtlar vergisi 4 milyar artışla 22 milyar liraya çıkmış. Motorlu taşıtlardaki gelirin yaklaşık 8 milyarı geçen yılın son üç ayında oluşması dikkat çekici. Bunun nedeni, 2018 yılında yüzde 40 oranında artırılan motorlu taşıtlar vergisinden kaçınmak için vatandaş motorlu taşıtlara adeta hücum etmesi.

SİGARAYA GÜNDE 100 MİLYON LİRA

Aynı dönemlere göre tütün mamulleri yani sigara ÖTV’si beş milyar lira artmış. Bu kadar reklama, uyarıya rağmen vatandaş tütüne geçen yıl 37 milyar lira, neredeyse her gün sigaraya 100 milyon lira vergi ödenmiş

Alkollü içecekler için 2016’ da 7.9 milyar lira ÖTV ödemişiz. Vatandaş yapılan zamlara rağmen sigara gibi alkol tüketiminden vazgeçmemiş, geçen yıl buradan toplanan ÖTV 10 milyar lira olmuş. Bu arada kaçak alkollü ürünleri ve sigaranın ulaştığı boyutları da hatırlatalım.

Kolalı içeceklerdeki artış 40 milyon lira ile 402 milyon olmuş. Bu kalemden sağlanan ÖTV’yi artırmak için bu yılki bütçede ek vergiler getirildi.

Geçen yıl bazıları yedi aylığına vergilerden muaf tutulmasına rağmen dayanıklı tüketim malları genelindeki ÖTV artışı hemen hemen aynı kalmış, 100 milyon artışla 4.8 milyar olmuş. Yani muafiyetlere rağmen devlet ÖTV’den kayba uğramamış.

AT KOŞAR DEVLET KAZANIR

Ganyan, piyango, loto gibi şans oyunlarından alınan vergi de 100 milyon lira artarak para bir milyar liraya dayanmış.

Vergi kalemleri arasında en göze çarpan gerileme iletişimde. 2016 yılında 4.9 milyar olan özel iletişim vergisi gelirleri geçen yıl 3.8 milyar liraya inmiş. Demek bu nedenle 2018 yılı için iletişim vergisi yeniden düzenlendi ve yüzde 7 sabit oran koyulmuş.

SAT SAT BİTMEDİ

2017 bütçesinde gelirleri arasında kamu taşınmazların satışından da önemli gelir sağlanmış. Bu satışlardan 2016 yılında 1.8 milyar lira olan gelir geçen yıl 2.3 milyar lira olarak gerçekleşmiş.

Şunu da ekleyelim iktidarın çok övündüğü yol ve tünellerden sağladığı gelir de 8 milyon lira artışla 28 milyon liraya yükselmiş. Bunların maliyetlerine baktığınızda sağlanan gelir devede kulak kalır.