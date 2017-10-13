Niğde’deki yediemin depoları, polis denetimlerinde tescilsiz, ruhsatsız ve plakasız yakalanan motosikletlerle doldu.

Toplam 6 yediemin deposu bulunan kentte, el konulan yaklaşık 500 motosiklet sahiplerinin gelip alması için bekletiliyor. Depolarda koyacak yer kalmadığını anlatan Sözer Yediemin Deposu yetkilisi Hasan Sözer, “Plakasız olduğu için el konulan bir motosiklete plaka çıkarılması için yaklaşık 1500 lira kadar masraf oluyor. Bu yüzden kimse el konulan motosikletine sahip çıkmıyor” dedi.

Depolarda duran motosikletlerin büyük bölümünün tescilsiz, ruhsatsız ve plakasız olduğunu belirten Hasan Sözer, şöyle konuştu: