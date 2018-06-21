RE/MAX Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Gökhan Karahan, yazlık konutlara ilginin artarak sürdüğünü belirterek, “Yazlık konutta yabancılar satın almayı tercih ederken, yerli turistler arasında kiralama yöntemi öne çıkıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Karahan, yaptığı yazılı açıklamada, turizmdeki hareketliliğin konaklama fiyatlarına yansıdığını, bu durumun da özelikle yazlık evlerin kısa dönem kiralanmasını cazip kıldığını kaydederek, 4 kişilik bir ailenin denize sıfır bir otelde 1 haftalık her şey dahil konaklamasının bedelinin 10 bin TL ile 18 bin TL arasında değiştiğini bildirdi.

Bu durumun yerli turistlerin haftalık ya da aylık yazlık kiralama seçeneklerini değerlendirmelerine neden olabildiğini aktaran Karahan, “Bu anlamda Antalya, İzmir ve Çanakkale’deki yazlıklara olan kiralama taleplerinde geçen yıla kıyasla yüzde 20’ye yakın bir artış olduğunu görüyoruz. Sadece fiyat değil, bazı bölgelerde turistik tesislerin doluluk oranlarının yüzde 100’e ulaşması nedeniyle de kiralık yazlık seçeneği düşünülebiliyor.” ifadelerini kullandı.

Karahan, talep artışının fiyatlara da etki ettiğinin altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Genel bir örnek olarak, sezon dışında aylık bin 500 TL’ye kiralanan eşyalı bir konutun kira bedeli, yaz sezonunda 3-4 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Foça, Dikili ve Çandarlı gibi bölgelerde, dubleks veya tripleks yazlıkların sezonluk kira bedeli 6 bin ile 15 bin TL arasında değişiyor. Denize yakınlık ve bina yaşı, fiyatların 30 bin TL’ye kadar çıkmasına neden olabiliyor. Antalya ve çevresi için ise aylık olarak 700 TL’den başlayıp 5 bin TL’ye ulaşan fiyat aralığından söz etmek mümkün.”

Karahan, son dönemde yazlık konutta satın almaların özellikle yabancılar tarafından tercih edildiğini kaydederek, yabancı alımlarının döviz kurlarındaki hareketlenmenin arttığı dönemlerde yükselişe geçtiğine dikkati çekti.