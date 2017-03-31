Sosyal medyada da sokakta da çok yaygın bir söylenti var. Söylenti şu, “evet oyu vermeleri için Suriyeli sığınmacılar yazlık evlerin adreslerinde ikamet ediyor gibi nüfus kayıtlarına işleniyor ve bu sayede hakları olmamalarına rağmen oy kullanacaklar.”

Yazlık evleri olanlar genelde kışın yaşadıkları evlerde oylarını kullanıyorlar çünkü ikametgâh adresleri burası oluyor.

Seçmen listeleri de ikametgâh adreslerine dayalı olarak Yüksek Seçim Kurulu tarafından oluşturuluyor.

Dolayısıyla böyle bir hile ile evet oylarının arttırılması sağlanmaya çalışılıyor iddiası doğru mu?

Türkiye’de yaklaşık 3,5 milyon sığınmacı var. Bunların bir kısmı çocuktur.

Göç İdaresi rakamlarına göre kadın sayısı 1 milyon 271 bin, erkek sayısı 1 milyon 444 bin çocuk sayısı 950 bin.

Yani toplamda 2 milyon 715 bin oy kullanacak yaşta Suriyeli sığınmacı var.

Yaklaşık 45 milyon seçmenin oy kullanacağı varsayılırsa tüm Suriyelilere oy kullandırılırsa yaklaşık % 2-3 gibi bir oy artışı olabilir.

Peki, bu kadar çok kişinin bulundukları yerlerden yazlık evlerin bulunduğu adreslere taşımak ve oy kullandırdıktan sonra da geriye götürmek mümkün mü?

Bence hayal çünkü otobüsler ve uçaklarda yer kalmaz daha da önemlisi 2 milyon 715 bin kişiye nasıl Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı verip nüfus kayıtlarına işleyeceksiniz?

Evet, devlet bunu yapabilir ama muhalefet partilerinin sandık başındaki görevlileri Suriyeli isimleri görünce bunu partilerine bildirmezler mi?

Her seçimde oyların çalınacağı, seçim sonuçlarına iktidar tarafından müdahale edileceği söylentileri çıkarılır ki bu referandumda da Suriyelilerin yazlıklarda ikamet ediyor gibi gösterilip oy kullandırılacağı iddiaları yaygın bir hal aldı.

Gerek İçişleri Bakanlığı gerekse Yüksek Seçim Kurulu referandumda oy kullanma hakkı olan hem Türk vatandaşı hem de yabancı ülke vatandaşı olan yani çifte vatandaş olan kaç seçmen olduğunu ülkelerine göre açıklasa da bu tartışmalar ve iddialar da ortadan kalksa.

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