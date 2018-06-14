Yaz aylarında okulların tatil olmasıyla beraber, çocukların dışarıda daha fazla vakit geçirmeye başladığını belirten Medicana International Ankara Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Süheyla Özsan, başta oyunlarda yaşanabilecek kazalar olmak üzere sıcaklık nedeniyle ortaya çıkabilecek güneş çarpması, isilik gibi hastalıklardan korunma yöntemleri hakkında bilgiler paylaştı.

Yaz aylarında özellikle güneş ve sıcak kaynaklı rahatsızlıkların çocuklarda görülme sıklığının arttığını ifade eden Medicana International Ankara Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Süheyla Özsan “Sıcaklıkların artması; güneş yanıkları, sıcak çarpması, sıvı kaybı, isilik gibi durumlara neden olabiliyor. Bunların önüne geçebilmek için güneşin dik açıyla geldiği saatlerde çocukları dışarı çıkartmamaya; çıktıkları gerektiğinde ise en az 30 koruma faktörlü güneş kremi kullanmak gerekiyor. Bunun yanında geniş kenarlı şapka kullanıp, mümkünse ince, açık renk ve havadar kumaşlardan, uzun kollu kıyafetler tercih etmek önem kazanıyor” dedi.

Oyun Kazalarında İlk Müdahale Önemli

Çocukların en keyif aldıkları yerlerin oyun alanları olduğunu belirten Dr. Süheyla Özsan “Çok fazla çocuğun bir arada oynadığı bu alanlarda kazalar çok sık gözlemlenir. Oyun oynarken koşarken düşmeler, topla oynanan oyunlar sırasında yaşanan kazalar, çarpışmalar meydana gelebilir. Bu kazalar sırasında ilk müdahale, bir sıyrık olması durumunda yaranın bol su ile yıkanarak temizlenmesidir. Yara yüzeysel değilse bir hekime başvurulmalıdır.

Yaz aylarında park, bahçe gibi yeşil alanlarda yapılan faaliyetlerle birlikte böcek ısırıklarında da artışların yaşandığını söyleyen Dr. Süheyla Özsan “Daha açık giyinmek ve daha sık dış ortamda bulunmak nedeniyle böcek sokmaları gündeme gelebiliyor. Böcek sokmalarını önlemek için kimyasal ilaçları çocukların ciltlerine sürmek yerine, ince kumaştan, uzun kollu ve uzun paçalı kıyafetler tercih etmek gerekiyor” dedi.

Tuz Kaybı ve Besin Zehirlenmelerine Karşı…

Sıcak havalarda vücutta sıvı ve tuz kaybının artacağının altını çizen Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Süheyla Özsan, “Böyle zamanlarda sıvı ve tuz kaybını en aza indirmek için çocukların bol sıvı tüketmesini ve hafif gıdalarla beslenmesini sağlamak, tuz alımını az miktarda artırmak gerekiyor. Sık sık alınacak ılık duşlar da vücudun nem ve suyu korumasını sağlıyor” şeklinde konuştu.

Yazın, gıdaların çabuk bozulmasıyla birlikte sıklıkla besin zehirlenmelerinin de meydana geldiğini ifade eden Uzm. Dr. Süheyla Özsan “Besin zehirlenmeleriyle birlikte, özellikle amipli dizanteri de bu dönemde artış göstermektedir. Bu riskleri azaltmak için kullanılan yiyeceklerin tazeliğinden, iyi şartlarda saklandığından ve içme sularının temizliğinden emin olmak gerekiyor” dedi.