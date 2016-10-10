Yazımı doğruladın McGruk

Amerika Irak’tan yana tavır alınca gerçek ortaya çıktı

Bir kaç gün önce “Irak Meclis’inin Türk askerinin Başika’daki varlığını, “işgalci” ilan etmesinin perde arkası çok net bir şekilde ortaya çıktı. Bu kararın arkasında Türkiye’nin Rusya ile tekrar yakın ilişkiler kurmasından rahatsız olan Amerika var” diye yazdım.

Bekledim ki bizim müttefik Amerika’mız, “ Ey Irak hükümeti Türkiye bizim müttefikimiz, senin sınır komşun. Beşika kampının bulunduğu yerde kalması DEAŞ ile kahramanca mücadele eden Türk askeri için şarttır saçmalama” desin.

Heyhat.

Tam tersi oldu da Obama’nın DAEŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk benim yazımdaki tüm iddiaları doğruladı.

McGurk, Türk askerlerinin Musul yakınındaki Beşika’da bulunmasına ilişkin bir soruya “Bu konudaki temel prensiplerimiz çok açık. Irak ’taki tüm askeri eylemler Irak hükümetinin tam rızası ve koordinasyonuyla olmalı. Biz Irak’ta koalisyon olarak Irak hükümetinin rızası olmadan hiçbir şey yapmıyoruz” diye yanıt verdi.

Sağ olasın McGurk,

Teşekkürler McGurk,

Anladık ki Irak’ın Beşika kampımız konusundaki kararının arkasında Amerika var.

Anladık ki Irak’ın arkasında da Amerika var.

Peki, Amerika’nın Irak’ta ne işi var?

Koalisyon güçleri diyor ya Türkiye yok mu o koalisyon güçleri içerisinde?

Suriye’de koalisyonuz da, Irak’ta dışlandık mı ey Amerika?

Burak bu ikiyüzlülüğü.

Delikanlı ol Obama, giderayak bırak Türkiye’ye kazık atmayı.

Sen Irak’ın petrolünü sömürmek için Saddam’a, “ kimyasal silah” iftiralarını yapmadın mı?

Şimdi Türkiye-Rusya ilişkileri düzelince, eskisinden daha da iyi hale gelmeye başlayınca mı kazık atıyorsun Türkiye’ye?

McGurk, prensiplerinin ise Irak’ın egemenliği ve toprak bütünlüğü olduğunu belirtti.

Yok ya McGurk hangi Irak?

Her geçen gün patlamalarla binlerce kişinin öldüğü Irak mı?

Musul’u işgal eden ve Irak’ta cirit atan DEAŞ’ın bulunduğu Irak mı?

PKK kamplarının bulunduğu Kandil’deki Irak mı?

Ülkesinin en değerli enerji kaynaklarını savaş tazminatı diye Amerika’ya peşkeş çeken Irak mı?

Bırak Gark-Gurk etmeyi McGurk biz biliriz Amerika’nın ne halt olduğunu.

Suriye’de DEAŞ mevzilerini imha için çağırdığımızda 2 evet sadece iki uçağını göndermeyen Amerika’yı,

Müttefiki Türkiye’nin askerinin başına çuval geçiren Amerika’yı çok iyi biliriz.

Irak’ın Beşika kararının arkasında Türkiye’nin Rusya ile tekrar yakın ilişkiler kurmasından rahatsız olan Amerika var diye yazdım sen de doğruladın be McGurk.

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