Yazar Evi’nin konukları çoğalıyor

İZMİR’in ilk yazar evi olan Tarık Dursun K. Yazar Evi’nin yeni konuğu birçok yabancı yazarın kitabını Türkçeye çeviren Gürol Koca oldu.

Konak Belediyesi’nin İzmirli Yazar Tarık Dursun K.’nın adını taşıyan Karataş Semti’ndeki Tarık Dursun K. Yazar Evi Yazar Mahir Ünsal Eriş’in ardından bu kez çevirmen Gürol Koca’yı ağırlıyor. Konak Belediyesi’nin davetlisi olarak İzmir’e gelen Koca, ay sonuna kadar çeviri çalışmalarına Konak Belediyesi’nin Yazar Evi’nde devam edecek. Koca, İzmir’de kaldığı süre içinde üzerinde çalıştığı Michael Tomasello’nun Origins of Human Communication (İnsan İletişiminin Kökenleri) başlıklı kitabını tamamlayacak. Çeviriye öğrencilik yıllarında başlayan Gürol Koca, Çevirmenler Birliği’nin (ÇEVBİR) de kurucuları arasında yer alıyor. Pek çok kitapeviyle çalışan Gürol Koca, aralık ayı boyunca kaldığı Tarık Dursun K. Yazar Evi’nde çeviri üzerine atölye çalışması da yapacak. İzmirli çevirmenlerle bir araya gelmek istediğini söyleyen Gürol Koca, “Tarık Dursun K. gibi değerli bir yazar adına yapılmış bir yazar evinde kalıyor olmak onur verici. Daktiloda onun yazdığı ve okuduğum Rızabey Aile Evi kitap başlığını görünce çok hoşuma gitti. Adeta kitabın yazıldığı anı hisseder gibi oldum. Çok hoş bir karşılaşma oldu. Bir çevirmen olarak burada ağırlanmaktan benim için mutluluk verici. Çünkü çevirmenler yazarlardan sonra ikinci planda düşünülür”dedi.

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