Yaz geldi okullar kapanıyor bu hafta sonu ve tatil mevsimi açılıyor. Kimisi deniz kenarında tatili düşünürken kimisi köyüne, kimisi doğaya gitmeyi hedefliyor. Tatile gidemeyenler ise hafta sonlarını piknik yaparak, doğa ile kucaklaşarak geçiriyorlar.

Yaz gelince mutlu olur muyuz?

Sizlere poltio.com’da açılan ve 2.365 kere yanıtlanan “Yazı sever misin?” anketinden bahsedeceğim ki, ankete katılanlar % 83,5 oranla “Evet” cevabı verdiler.

1.014 kişinin yanıtladığı “Yaz mevsimi sizde en çok hangi duyguyu çağrıştırır?” sorusuna ise %42,1 oranla “Mutluluk” yanıtı geldi.

Bu seçeneği %19,8 oranla “Heyecan”, %12,1 oranla “Huzur”, %9,3 oranla “Dinginlik” takip ederken, yanıtlayanların %6,3’ü “Tiksinme”, %5,3’ü “Öfke”, %2,5’ü “Hüzün” ve %1,6’ü “Üzüntü” duygularını seçti.

Gerçekten ilginç bir anket olmuş ki şimdi bu araştırmanın ortaya koyduğu diğer sonuçlara da bakalım.

YAZ ALIŞKANLIKLARI NELER?

“Yazın alışkanlıklarınız hangi şekilde değişmektedir?” sorusunu yanıtlayan 1.630 kişinin %16,3’ü “Daha çok su içerim”, %13’ü “Daha çok duş alırım” ve %12,1’i “Açık alanlara / mekanlara daha çok giderim” %9,2’si “Daha geç yatarım”, %9,1 “Daha çok dondurma yerim” cevabını verdi.

Bu soruyu yanıtlayanlara göre yaz aylarında %6,7 oranla ‘Daha çok tatile çıkılıyor’, %6,6 oranla daha fazla ‘Klima/vantilatör olan mekanlara gitmeye çalışılıyor’ ve %6,5 oranla ‘daha az öğlen dışarı çıkılıyor’.

Yanıtlayan kişilerin içecek alışkanlıklarında ‘Kola/icetea/gazlı içecek içme oranları’ %5,8 artarken ‘Alkol içme oranları’ %4,2 ve ‘Ayran içme oranları’ %2,6 artış gösteriyor. Ankete yanıt veren kişilerin hareket/aktivite alışkanlıklarına baktığımızda, yanıtlayanların %3,6’sı “Daha çok spor yaparım” derken %1,8’i “Daha az spor yaparım” dedi ve %2,5’i “Daha çok evde kapanıp dizi/film izlerim” cevabını verdi.

YAZIN EN SEVİLEN MEYVESİ NEDİR?

“Yaz meyvelerinden hangilerini daha çok seviyorsun?” anketi 638 kişi tarafından oylandı ve en sevilen meyve %30,4 oranla “Erik” seçildi! Bu seçeneği %20,5 oranla “Karpuz”, %13,2 oranla “Çilek” ve %10 oranla “Kiraz” takip etti. Oylayanların %5,8’i “Kavun”, %5,3’ü “Şeftali”, %4,4’ü “Üzüm”, %4,2’si “İncir”, %4,1’i Böğürtlen ve %2’si “Kayısı” sevdiğini belirtti.

YAZ TATİLİ İÇİN EN UYGUN

ADRES ‘FETHİYE’ SEÇİLDİ!

718 kişi tarafından cevaplanan “Sizce yaz tatili için en uygun adres neresi?” anketinin sonucunda %35,7 oy oranıyla “Fethiye” insanlar tarafından en uygun yer seçildi! Bu seçeneği %22 oranla “Bodrum”, %16,7 oranla “Çeşme” ve %16 oranla “Marmaris” takip etti. İnsanların yalnızca %9,6’sı “Kaş”ı tercih etti.

BU YAZIN EN İYİ ŞARKISI OĞUZHAN

KOÇ’TAN ‘BENİ İYİ SANIYORLAR’!

“Yazın en iyi şarkısı?” anketi 583 kişi tarafından cevaplandı ve “Oğuzhan Koç-Beni İyi Sanıyorlar” %21,8 oranla diğer seçenekleri geride bıraktı! Yanıtlayanların %12,3 u “Ömer Topçu feat. Demet Akalın-Oh Olsun”, %12’si “Edis-Roman”, %11,8’i “İdo-Sen”, %10,1’i “Hadise-Farkımız Var”, %8,9’u “Murat Boz-Geç Olmadan” ve %8,6’sı “Feride Hilal Akın & İlyas Yalçıntaş-Şehrin Yolu”dan yana oy kullandı. “Derya Uluğ-Ne Münasebet” %6,7, “Soner Sarıkabadayı-Gel de Uyu” %3,9 ve “Bengü-Geçmiş Olsun” %3,8 oranla insanlar tarafından en az tercih edilenler oldu.

BU YAZ İNSANLAR EKRANLARDA

KİMİ GÖRMEK İSTİYOR?

“Hangi kadın oyuncuyu yaz ekranlarında görmek istersin?” anketi 2.305 kişi tarafından cevaplandı ve ankete katılan kişilerin %29,1’i ekranlarda “Leyla Lydia Tuğutlu”yu görmek istediğini belirtti! Bu seçeneği %17,4 oranla “Bensu Soral”, %12,4 oranla “Merve Boluğur” ve %11,8 oranla “Seda Bakan” takip ediyor. “Serenay Aktaş” diyenlerin oy oranı %8, “Damla Colbay” diyenlerin %6,2, “Yağmur Tanrısevsin diyenlerin %5,5 ve “Açelya Topaloğlu” diyenlerin %5,2 iken Öznür Serçeler %2,6, “Simay Barlas” %2 oy oranıyla geride kaldı.