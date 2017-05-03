Ankara İvedik Organize Sanayi Matbaacılar Sitesi bölgesinde bulunan lastik dükkanları yayaları yok sayıyor. Lastikçiler kaldırımlar dükkanlarına dahil bölgelermiş gibi diledikleri gibi kapatıp malzemelerini, araçlarını kaldırımlara koyuyorlar.

İvedik Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Matbaacılar Sitesinde oldukça fazla sayıda lastik dükkanı bulunmakta. Dükkanlar yanyana yer alırken, birbirleriyle rekabet edebilme adına yayaların yürümek için kullanmak zorunda oldukları kaldırımları ise hiçe sayıp işgal ediyorlar. Kaldırımların üzerlerine park eden araçlar yürüyüş alanlarını tamamen kapatıyor.Görme engelli vatandaşlar için kaldırımların üzerlerinde oluşturulan çizgilerde buralara park edilen araçlar tarafından tamamen kapatılırken, vatandaşlar canlarını tehlikeye atarak yoldan yürümek durumunda kalıyorlar.

Kaldırımların sahibi gibi davranıyorlar

Araçların park edilmesi bir yana bu bölgedeki lastikçiler işi daha ileri bir ileri boyuta taşıyarak halkın yürümesi için ayrılan kaldırımlar sanki kendi alanları gibi eşyalarını da reklam yaptıkları araçları da koyarak yolun kapanmasına neden oluyorlar. Özellikle görme engelli vatandaşlar için büyük bir problem yaratan bu durum için hiç bir önlem alınmış değil. Maddi kaygıları insan hayatından ön plana alan bu dükkanlara herhangi bir önlem alınmadığı takdirde kaldırımı işgal ettikleri yetmiyormuş gibi yolu da işgal etmeye başlamaları ise uzak bir ihtimal değil.

Bölgede yer alan diğer dükkanlarda da durumlar farklı değil. Özellikle araçlarını yolun ortasına ve kaldırıma koymaktan çekinmeyen araç sahipleri yayalara yürüyecek bir alan bırakmıyor. Bölge de trafik kurallarının da pek uygulanmadığını düşünürsek yayalar her an yaralanma ve ölüm tehlikesiyle baş başa kalıyor.

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