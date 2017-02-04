Yavuz Selim emin ellere teslim

Kiloları nedeniyle sıkıntı çeken 13 yaşındaki Yavuz Selim, Yenimahalle Belediyesi’nin desteği ile Medical Park Hastanesi’nin doktorlarına teslim edildi.

Yavuz Selim’i makamında ağırlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yavuz’a güveniyorum, çok kararlı ve bilinçli. Bu basit sıkıntının üzerinden gelecektir” dedi.

Kilolarından sağlıklı bir şekilde kurtulmak isteyen Öztürk’ü annesi ve doktorlarıyla birlikte ağırlayan Yaşar, Hastane Genel Müdürü Prof. Dr. Kadir Okhan’a da duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

Belediyenin spor salonlarından faydalanacak

Öztürk’e sağlıklı yaşam yolunda belediye desteğinin de olacağını belirten Başkan Yaşar, “Sağlıklı bir yaşam seni bekliyor. Biz de bu yolda hastanemizle birlikte sana destek olacağız. Belediyemizin spor salonlarından faydalanabileceksin, spor eğitmenlerimizle diyetine uygun bir şekilde spor yapacaksın” dedi.

Sporcu olmak istiyor

Sağlıklı bir şekilde kilo vermenin kendisinin hayali olduğunu söyleyen Yavuz Selim ise ,“Şuanda 80 kiloyum ve en büyük hayalim zayıflamak ve sporcu olmak. Diyetisyenim Bürge Köker Çobaner ve Psikoloğum Duygu Demirhan’a ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizlerin gözetiminde fazla kilolarından kurtulacağım ve sporcu olmak için çalışacağım” diye konuştu.

Ziyaret sonunda Yaşar, Öztürk’ün hayallerine kavuşabilmesi için gerek sağlık gerek eğitim konusunda kendisine tam destek olacaklarını da belirtti.

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