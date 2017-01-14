Yatırım yapmaya devam edeceğiz

KAHRAMANMARAŞ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun, dünyada Türkiye’nin konumunu güçlendirme ve terörden temizlenmiş bir coğrafya politikasını herkesin desteklemesi gerektiğini söyledi.

Serdar Zabun ve yönetimi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir restoranda gazetecilerle bir araya geldi. Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Arslan Deveboynu, Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kemal Sayın, kentte görev yapan ulusal ve yerel basının yönetici ile çalışanlarının katıldığı kahvaltıda konuşan Serdar Zabun, gazetecilerin gününü kutlayarak, oda olarak basınla her zaman diyalog halinde olduklarını belirtti.

Dünya ve Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Zabun, şunları söyledi:

“Dünya artık tek kutuplu bir dünya olmaktan çıkıyor ve Türkiye’nin yeni bu dünya içerisinde kendi konumunu güçlendirme ve terörden temizlenmiş bir coğrafya politikası hepimizin desteklenmesi ve hedef doğrultusunda üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirmesi gereken zorlu bir süreçtir. Bizler iş dünyasının temsilcileri olarak ülkemizin zenginleşmesi, ulusal hedeflerine ulaşması için yatırım yapmaya, üretmeye, ihracata, iş ve aş sağlamaya, işçisinden ve patronuna bu vatan için ter dökmeye devam ediyoruz. Bu süreçte sizlerin desteği ve yardımı bizim için en önemli referans olmaktadır. Ayrıca Kahramanmaraş’ta KOBİ’lerimize vereceğimiz nefes kredisinde de artış yapıldı ve toplam da verilecek kredi miktarı 15 milyon liraya çıkarıldı.”

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