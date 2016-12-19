Yatalak hasta ve bebekler için ıslaklık alarmlı bez yaptı

MANİSA’da yaşayan 55 yaşındaki Süleyman Çekici, hastanelerde gördüğü yatalak hastaların durumuna üzülüp, bebekler için de kullanılabilecek ıslaklık alarmlı bez yapıp, patent başvurusunda bulundu.

Manisa’da, Bilim Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’nden emekli, 2 çocuk babası Süleyman Çekici, altını ıslatan yatalak hastaların çektiği sıkıntıları görünce, bu yıl başında alarmlı bez yapmak için çalışmalara başladı. 7 ay içinde ıslaklık alarmlı bez yapmayı başaran Çekici, patent almak için de temmuz ayında başvuru yaptı. Çekici, şöyle dedi:

“Yatalak hasta ve altını ıslatan bebekler için bir bez geliştirdim. Hastanelerde gördüğüm hastalar ve çevremizde altını ıslatan kişilerden etkilendim. Bunda da başarılı oldum. Patent müracaatını yaptım. Belirli bir askı süresi var. Patent Enstitüsü’nün istediği evrakları da hazırladım. Piyasaya arz ederek, kullanılmasını istiyorum. Bu ürün minimize edilerek daha da küçültülebilecektir. Maliyeti de çok düşük.”

Süleyman Çekici, özellikle yatalak durumda olan hastaların büyük sıkıntı çektiğini belirtirken, “Hasta ve hastaya bakan kişi zorlanıyor. Yaptığım bez, bunu önleyeceği için çok sevinçliyim” diye konuştu.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Sabitleme bantı içine yerleştirdiği folyodan yararlanarak sistemi kurduğunu belirten Çekici, elektrik düzeneğini de hastaya zarar vermeyecek şekilde oluşturduğunu söyledi. Çekici, şöyle konuştu:

“Islaklık alarmlı bezimiz, sabitleme bantı, folyo ve özel hazırlamış olduğum elektrikli devreden oluşuyor. Özel hazırladığım iletken beze yapıştırılıyor. Hasta altını ıslattığı anda iletken devreye girip, sesli ve ışıklı olarak alarm veriyor. Yakını, uzakta bile olsa bu alarm sesini duyabilir. Bu uyarı elektronik devre sayesinde kişinin altı değiştirilmezse 5 dakika da bir tekrarlanacak. Hastaya herhangi bir elektriksel akım uygulanmıyor. Hastaya hiçbir zararı yok.”

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