Dolar artınca yöneticilerimiz halka çağrı yapıyor:

“Yastık altındaki Dolarları çıkarın!”

Euro artınca yöneticilerimiz halka çağrı yapıyor:

“Yastık altındaki Euroları çıkarın!”

Altın artınca yöneticilerimiz halka çağrı yapıyor:

“Yastık altındaki altınları çıkarın!”

Patatesteki fahiş fiyat artışı üzerine yöneticilerimiz şimdi de şöyle bir çağrı yaparlar mı acaba:

“Yastık altındaki patatesleri çıkarın!”

Şaka bir yana son günlerde başta patates olmak üzere çeşitli tarımsal ürünlerdeki fiyat artışlarının önemli üç nedeni var:

1) Çiftçiye hangi ürünü ne miktarda yetiştireceği konusunda rehber olunmuyor.

Bu durum onların el yordamıyla hareket etmesine yol açıyor. Sonuçta kimi ürünlerin fiyatı bazı yıllar aşırı üretim nedeniyle son derece düşük kalıyor, bazı yıllar ise düşük üretim nedeniyle patlıyor.

2) Ürünlerin üreticiden tüketiciye ulaşması için düzgün bir zincir oluşturulamıyor.

Ürünü yetiştiren değil onu tüketiciden ucuza kapatan aracılar, spekülatörler fiyatı istedikleri gibi belirliyor.

3)Köyden kente göç sürüyor.

Tarımla uğraşmak köylüye artık cazip gelmiyor.

Ekim alanları daralıyor.

Özetlemek gerekirse şunu söyleyebilirim:

Pazardan patates ve soğanın kilosunu 6 liraya almak zorunda kalıyorsak bunun birinci derecede sorumlusu siyasi iktidardır.