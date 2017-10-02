Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Polis Özel Harekat tarafından kullanılan Göktürk Alfabesine göre “Türk Yazısı” taşıyan Ay Yıldızlı Arma, Peçleri yasaklanmış!

Bir kısım Kürtçü milletvekili, bu sembolleri “aşırı milliyetçi” semboller olarak konu ettiği için, bu yasak getirilmiş!

Vah ki vah…

Ya arkadaş bu nasıl bir anlayış, hem kendini binlerce yıl öncesi tarihle refere edeceksin, hem de referans aldığın döneme ait alfabeyle yazılmış, Türk kelimesini ırkçı birileri rahatsız oldu diye, yasaklayacaksın!

PKK’nın sembollerini her fırsatta gözümüze sokan bu sözde mebuslar, ne kadar kıymetliymiş ki, soruları bile Türk kelimesini yasaklatabiliyor!

Teslimiyetin ilk basamağı, tarihi sembollerimizden vaz geçmektir…

Hem Türk kelimesi niye göze batar ki?

Kaldı ki; Türk kelimesi birilerinin gözüne batıyorsa, bunun ne manaya geldiğini anlamayacak kadar izansız mısınız?

Tek millet dediğiniz eğer Türk Milleti ise, bundan niye gocunursunuz?

Ay yıldızı reddedenlerin, bayrağı yere düşürenlerin, eline silah alıp eşkıyalık yapanların üstüne giden Mehmetçiğimizin, polisimizin, jandarmamızın motivasyonunda bu semboller anlam ifade ediyorsa ki ediyor, niye yasaklıyorsunuz? Allah aşkına söyleyin siz kimden yanasınız beyler!

Yasağı getirenlerin yaptığı; ufacık kabilelerin, aşiretlerin sembollerini yaratmak için çırpındığını bu coğrafyada, asgari 5000 yıllık bir tarihi geride bırakmış, sembollerini de insanlık tarihine kazımış bir millete, hadsizlik değil de nedir?

Dedim ya bozulmanın ilk basamağı sembollerdir, bu milletler çürümüş ve edilgendirler! Paryalaştırmaya yönelik bu tür kumpaslara karşı uyanık olmak gerekmez mi?

Lafı uzatmayayım;

Irkçılık bizim işimiz değil, ancak Türk kelimesine saldıranlara cevap vermek, bizim asli görevimizdir!

Lafın tamamı…