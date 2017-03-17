Yaşlı gözlerin düşmanı: Katarakt!

Yaşlılarımızın toplumsal, ailevi ve sosyal yaşama katılmaları, nüfusumuzun yaş ortalamasının gittikçe yükseldiği bu günlerde büyük bir önem taşıyor. Yaşlı gözlerin en büyük problemi Katarakt hastalığı…

İlerleyen yaşlarda gözlemlenen göz hastalıkları ve bunların başlıcası katarakt, yaşlı vatandaşlarımızın günlük hayatlarını olumsuz yönde etkileyebiliyor. 18-24 Mart arasında kutlanan Yaşlılar Haftası’nda, Dünyagöz Ankara’dan Op. Dr. Erhan Yılmazkurt,

“Yaşlı vatandaşlarımızın, ülkemizde 2050 yılına kadar nüfusun %20’sini oluşturması bekleniyor. Yaşlılık döneminde gözlemlenen rahatsızlıklar arasında en yaygınlarından olan katarakt, tedavi edilmemesi halinde körlüğe kadar gidebilecek ciddi boyutlarda görme kaybına yol açabiliyor. Bu rahatsızlığın önüne geçilmesi için, özellikle ilerleyen yaşlarda yapılacak geniş kapsamlı bir göz muayenesi çok büyük önem taşıyor” diyor. Merdiven altı işletmelere de dikkat edilmesinin önemle altını çizen Op. Dr. Erhan Yılmazkurt “Halkımızın camii ve kahvehanelerden toplayan işletmelere dikkat ederek, itibar etmemesi gerekiyor. Ne yazık ki bu kurumlar insanlarımızın gözlerini kör edecek kadar sağlıksız ortamlarda ameliyat yapıyor”

belirtiyor.

Belirtileri dikkate almak büyük önem taşıyor

18-24 Yaşlılar Haftası’nda uzmanlar, ilerleyen yaşlarda gözlemlenen kataraktın vatandaşların yaşamlarında oluşturabileceği olumsuz etkiler ve kapsamlı bir göz muayenesinin önemi konularında uyarılarda bulunuyorlar. Dünyagöz Ankara’dan Op. Dr. Erhan Yılmazkurt,

“Katarakt yıllar boyunca gelişen ve fark edilmesi oldukça zor olan bir rahatsızlıktır. Genetik sebepler, şeker hastalığı, vitamin eksikliği, sigara ve alkol tüketimi gibi kişisel durumların yanı sıra, ultraviyole ışıklara uzun süre maruz kalmak gibi çevresel faktörler de katarakta yol açabiliyor. Bu hastalığın en belirgin belirtileri ise bulanık görme, renklerin olduğundan daha cansız gözükmesi, gece görüşünde ciddi azalmalar, bir gözde çift görme, okumada zorluklar, gözlük numaralarının sık değiştirilmesi olarak öne çıkıyor.”

şeklinde konuşuyor.

Göz muayenesi ve erken teşhisin önemi

Kataraktın yapılacak kapsamlı bir muayene ile teşhis ve tedavisinin mümkün olduğunu belirten Op. Dr. Yılmazkurt,

“Göz bebeklerinin büyümesini sağlayan sıvı yardımıyla yapılacak muayenelerde, kataraktın tespit edilmesi mümkün oluyor. Aynı zamanda göz içi basıncını ölçmek için kullanılan tonometri yöntemi de katarakt tespiti için kullanılabiliyor. Erken teşhis edilen katarakt, uygun gözlük, ışıklandırmanın ayarlanması ve parlamaları engelleyen güneş gözlükleri gibi önlemler ile kontrol altında tutulabiliyor. Fakat ilerleyen ve belirtileri ile hastanın günlük yaşamını etkilediği saptanan katarakt rahatsızlıklarında, bulanık görmeye sebep olan lensin yapılacak bir operasyon ile alınması gerekiyor. Dünyagöz Hastaneleri’nde uygulanan ve “Femtosaniye Lazer” adı verilen lazer(Fako) teknolojisiyle gerçekleştirilen 15 dakikalık operasyonun sonrasında hastalar evlerine gidebilirler ve kısa süreli bir iyileşme sürecinin ardından günlük aktivitelerine dönebilirler.”

diyor.

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