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Yaşları küçük yürekleri büyük

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Yaşları küçük yürekleri büyük
Yaşları küçük yürekleri büyük

Akapedya Kreş ve Anaokulu’nun minik üyeleri, kendilerine küçük gelen kıyafet ve ayakkabılar ile oyuncaklarını paylaşarak örnek bir davranış sergilediler.

Çankaya Belediyesi örnek paylaşıma destek olmayı sürdürüyor. Çankaya Yardımlaşma ve Ekonomik Dayanışma Derneği ) ihtiyaç sahipleriyle destek olabilecek vatandaşlar arasında köprü oluyor.
Kayıtlı olanların yanı sıra kayıtlı olmayan binlerce vatandaşa da desteğini sürdüren , temel gıda, giysi, ev eşyası, kırtasiye ve oyuncak yardımlarında hız kesmiyor.

Yaşları küçük yürekleri büyük
Yaşları küçük yürekleri büyük

DAYANIŞMAYLA ÖRNEK OLDULAR

Vatandaşlar ile çeşitli kuruluşlardan gelen yardımları özenle tespit edilen ihtiyaç sahiplerine ulaştıran ÇAYED Yarım Elma’ya anlamlı bir destek de Akapedya Kreş ve Anaokulu’nun çocuklarından geldi. Okul kurucusu çocuk hastalıkları uzmanı Malik Erdoğan ve öğretmenleri ile ÇAYED Yarım Elma’ya gelen minik öğrencileri, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Anıl Sevinç karşıladı.

Yaşları küçük yürekleri büyük
Yaşları küçük yürekleri büyük

3-4 ve 5 yaşlarındaki çocuklar, kendilerine küçük gelen kıyafetler ve ayakkabı ile oyuncaklarını ihtiyacı olan çocuklarla paylaşılması için ÇAYED’e teslim ederek güzel bir dayanışma örneği sergilediler.

ÇAYED Yarım Elma aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşmak isteyen vatandaşlar, ÇAYED Yarım Elma’nın  474 00 10 numaralı telefonunu arayarak destek verebilirler.

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