İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG) sezonun yedinci sergisinde Türkiye’nin ilk kadın seramikçisi Füraya Koral’ın eserlerini öğrencileri ve sanatseverlerle buluşturuyor.

Üniversitenin Ataköy yerleşkesinde yer alan ve her yıl farklı eser ve sanatçıları bünyesinde barındıran sergiler düzenleyen İKÜSAG, sezonun yedinci sergisinde seramik sanatını konu aldı. Füreya Koral’a ait eserlerin yer aldığı “Füreya Koral’ın Yaşayan Seramikleri” adlı serginin açılışına İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel, İKÜ Sanat Yönetimi Programı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Üstünipek’in yanı sıra İKÜSAG Müdürü Yrd. Doç. Dr. Reyhan Uludağ ile çok sayıda akademisyen, öğrenci ve sanatsever katıldı.

“SANAT MÜZELERDE KALMASIN” SÖZÜNDEN İLHAM ALINDI

Sergilerinde hem yaşayan genç sanatçıları hem usta isimleri hem de farklı malzemeleri sergilemek istediklerini dile getiren Prof. Dr. Mehmet Üstünipek, “Heykel, seramik sergilerinin belli zorlukları var ama bunları da yapmaya çalışıyoruz. Füreya Koral ismi zaten Türk seramiğiyle bütünleşmiş bir isim. O yüzden heyecanla böyle bir sergi yapmak istedik” dedi. Sergide yaklaşık 26 eserinbulunduğunu ifade eden Üstünipek, tüm eserlerinFüreya Koral’ın farklı koleksiyonlarından toplanmış duvar panoları, tabaklar, fincanlar ve baskı resimlerinden oluştuğunu belirtti.

Serginin isminin neden “Yaşayan Seramikler” olduğuna da değinen Prof. Dr. Üstünipek, “Burada da yer vermiş olduğumuz gibi Füreya Koral’ın ‘Sanat müzelerde kalmasın’ diye bir sözü var. O, sanatın yaşamın içine girmesini isteyen bir sanatçıydı. O yüzden çokça fincan, tabak üretmiş ve bunların günlük hayatta kullanılmasını istemişti. Yaptığı büyük duvar panoları da mimariyle birlikte günlük hayatta insanların karşısına ‘sanat’ çıksın diye yaptığı işlerdi” diye konuştu.

İKÜ Sanat Danışmanı Agop Egoyan ise, “Burada küçük büyük demeksizin gerçek anlamda yaratılmış işlerle karşı karşıyayız. Ben inanıyorum ki bu eserler uzun süre daha özel bir ilgiyle korunacak, sevilecek ve saklanacak. Eserlerin ilerleyen zamanlarda da periyotlar halinde sanatseverlerle ve eğitim alanında paylaşılmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Tüm sanatseverlerin ücretsiz bir şekilde gezebileceği sergi, 24 Mayıs 2017 tarihine kadar açık kalacak.

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