Ülkemizin eğitim ve kültür hayatında atılımlar yaratan Köy Enstitüleri, dünyaya örnek bir eğitim kurumu olarak derin izler bırakmıştır.

Yetişltirdiği öğretmenlerin yarattığı yankılar,anılar, kitaplar ve eğitim uygulamaları her zaman heyecanla hatırlanmakta.

Köy Enstitülerinden mezun olan ve hayatta kalan son abidelerden birisi de 88 yaşında dimdik ayakta çevresini aydınlatmaya devam eden yaşayan öğretmen Hasan Yazar’dır.

Kaman merkez Çiftlikli Mahallesi’nde 1930 ‘da doğan, Kaman Merkez İlk okulu’nu bitirdikten sonra 1941 ‘de Hasanoğlan Köy enstitüsüne kayıt olarak 1947 yılı Eylül döneminde mezun olan Hasan Yazar, Kaman Savcılı Büyükoba Nahiyesi ilkokulu’na öğretmen olarak atanmış.

1953 yılında bir yıl kıta ve 6 ay yedek subay olarak (1,5yıl) vatani görevinden sonra Kaman merkez Yenihayat ilkouklu’na öğretmen olarak atanmış. 26 yıl 7 ay öğretmenlik yaparak yaptıktan sonra emekli olmuş.

Emeklilik döneminde halkın sorunlarıyla yakından ilgilenmek için Kırşehir İl Genel Meclisi’ne aday olan öğretmen hasan Yazar, halkın sevgisi ve ilgisiyle bu göreve seçilmiş.Yol, okul, su, sağlık konularında köylere yakın ilgi göstererek halkın sorunlarının giderilmesine önemli katkılarda bulunmuş.

Cevizleriyle ünlü Kaman’da yapılan festivale katkı sağlanması için 90’lı yıllarda Kültür Bakanlığı’nda yanıma gelen ve yakın ilgimle karşılanan Hasan Hocamız, memnunuyetini , güçlü hafızasında koruyarak yıllar sonra bana ifade etmiştir.

Kaman’da yaşayan emekli öğretmen Hasan Yazar, 1981 yılından itibaren yaz aylarında Milas-Güllük’te Gülyalı Kooperatif evlerinde sahip olduğu yazlığına gelmekte.

Kendisi ile uzun yıllar yaz döneminde birlikte olmaktan, unutulmaz tarihi anılarını paylaşarak ve hergün sosyal tesiste, yaşayan bir Köy Enstitülü’yü sağlıklı, dinç, dinamik,gururlu,mutlu görerek selamlamaktan büyük bir mutluluk duymaktayım.

Yıllar önce Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlerin yetiştirdiği bir öğrenci olarak, 90 ‘lı yıllarda, yaşayan Köy Enstiitüsü mezunlarının hayatlarını, anılarını, arşivlerinde ve ellerinde bulunan tarihi eğitim belgelerini belgeseller aktararak EĞİT-DER Müzesine armağan etmiş olmaktan sonsuz mutluluk duymaktayım.

EĞİT -DER üyesi olan ve yaşamıyla ilgili olarak Köy Enstitülüler Vakfı yayınlarında röportajları yayımlanan, derin hafıza gücü ile unutamadığı anılarını çevresiyle paylaşmayı, sohbeti, şakalaşmmayı ve sosyal tesiste eğlence mahiyetinde oyun oynamayı ve sohbeti seven Köy Enstitülü yaşayan abide , emekli öğretmen Hasan Yazar’a sağlıklı ve uzun bir ömür dilemekteyim.

İnsanın ve toplumun yaşamında etkili,aydınlık ve çağdaş izler bırakan tüm Köy Enstitülü öğretmenlerin yaşayanlarına uzun ömürler dilerken, hayatta olmayanları rahmetle ve saygı ile anarak selamlamak en büyük manevi borcumuzdur.