Yaşasaydı da bizi de gönderen o olsaydı

Gençlerbirliği’nin, efsane başkan İlhan Cavcav’ın vefatının ardından yaptığı ilk antrenmanı hüzünlü bir ortamda gerçekleşti.

Bugün deplasmanda, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’ndaki son maçında Menemen Belediyespor ile karşılaşacak olan Başkent ekibi, antrenman sırasında futbolcular ve teknik heyet duygusal anlar yaşadı.

Teknik direktör Ümit Özat, İlhan Cavcav olmadan her yerin bomboş olduğunu belirterek, duayen başkanın yokluğunda dik durmaları ve daha fazla çalışmalarının gerektiğini söyledi.

Özat, şunları kaydetti: “Bu takımın tüm kademelerinde oynadım, kaptanlığını yaptım. Son hocası oldum. Keşke bir iki yıl daha yaşasaydı da bizi de gönderen o olsaydı.

Çünkü Gençlerbirliği ve Türk futbolunun ona ihtiyacı vardı. Artık bayrağı devralacak insanlar kulübü, onun bıraktığı yerden daha yukarıya götürmek zorundalar. Bu da bizim boynumuzun borcu.”

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...