Pop müzik sanatçısı Yaşar’ın yeni albümü “Şehir Yalnızlığı”, 9 Mayıs Salı günü müzikseverlerle buluşacak.

Hafızalara kazınan şarkılarıyla 20’nci sanat yılını geride bırakan Yaşar’ın yeni albümü “Şehir Yalnızlığı”, 9 Mayıs’ta yayımlanacak. Albümde sadece bir şarkının söz ve müziği Yaşar’ın imzasını taşırken, 8 şarkının söz ve müziği Murat Güneş’e, bir şarkının söz ve müziği Alper Arundar’a, bir şarkının ise sözleri Hakan Yalçın’a, müziği Murat Güneş’e ait.

“Şehir Yalnızlığı” albümünü “Papatyalar ve güneşe dönen çiçekler gibi biraz” şeklinde betimleyen Yaşar, bu albümünde başkalarının eserlerini seslendirmesiyle ilgili olarak da, “Hep ben mi dikeceğim, bu sefer de diktirdim. Hem de usta bir terziye. Jilet gibi oldu, cuk diye üstüme oturdu. Giydiğimde şehrin bütün hüznü üzerimden akıp gidiyor” ifadesini kullandı.

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