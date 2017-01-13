Ana Sayfa Yerel Yaşar’a Zonguldaklı mevkidaşından ziyaret

Yaşar’a Zonguldaklı mevkidaşından ziyaret

-
Editör
-
1
PAYLAŞ
Yaşar’a Zonguldaklı mevkidaşından ziyaret

Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı ziyaret ederek Belediyesi’nin yatırımlarını birinci ağızdan dinleme fırsatı buldu.

Yenimahalle Belediyesi’nin çalışmalarını Zonguldak’tan takip ettiklerini belirten Akdemir, Yaşar’a “Hizmetlerinizi yerinde görmek, tecrübelerinizden faydalanmak istedik. Ağabey olarak desteğiniz bizim için önemli” dedi.

Yaşar’a Zonguldaklı mevkidaşından ziyaret
Yaşar’a Zonguldaklı mevkidaşından ziyaret

Ankara’nın farklı ilçesi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Zonguldak Belediye Başkanı Akdemir’i makamında ağırladı.

Yaşar’a Zonguldaklı mevkidaşından ziyaret
Yaşar’a Zonguldaklı mevkidaşından ziyaret

Sohbet havasında geçen ziyarette Yaşar, mevkidaşına Yenimahalle’yi anlattı. İlçeye kalıcı eserler kazandırdıklarını dile getiren Yaşar, “Halkın kaynaklarını halk için harcıyoruz.

Kültür, gençlik merkezleri, kreşler, spor kompleksleri yapıyoruz. Vatandaşlarımız belediye hizmetlerine kolay ulaşıyor ve hizmetlerimizden faydalanabiliyor. Yenimahalle artık Ankara’nın farklı ilçesi oldu.

Yoğun bir göç alıyoruz, ailelerin ikamet için tercih ettiği bir ilçe olduk” ifadelerini kullandı.

Yaşar’a Zonguldaklı mevkidaşından ziyaret
Yaşar’a Zonguldaklı mevkidaşından ziyaret

Proje maketlerini incelediler

Yenimahalle’ye kazandırılan dev yatırımları maketleri üzerinden de görme fırsatı bulan Akdemir, Yaşar’ı tebrik etti.

Zonguldak Belediyesi hakkında bilgiler de veren Akdemir, “Tecrübelerinizden istifade etmek istedik. Karşılıklı diyalog ve işbirliği halkımıza daha iyi hizmet vermek için biz belediye başkanlarına referans oluyor” dedi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...

Reklam

İLGİLİ HABERLERYAZARIN DİĞER YAZILARI