Yaşar’a mektupla sünnet daveti

Fethi Amca’dan minik Toprak’a sürpriz ziyaret

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Batıkent’te yaşayan minik Toprak’ın mektupla yaptığı sünnet eğlencesi davetine duyarsız kalamadı.

Kardelen Mahallesi’nde yaşayan Güler Ailesi’nin 8 yaşındaki oğulları Toprak Güler, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a bir mektup yazdı. Sünnet olan minik Toprak evlerinin bahçesinde yapacakları sünnet eğlencesine kendi yazdığı mektupla Başkan Yaşar’ı da davet etti. Toprağı kırmayan Başkan Yaşar, erkekliğe adım atan minik beyi bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Biz Yenimahalle’de büyük bir aile olduk

Yenimahalle’de birlik ve beraberliğin bozulmaması amacıyla çalıştıklarını belirten Başkan Yaşar, “Birlik ve beraberlik düğün gibi mutlu günlerde ya da acı günlerde kendini belli ediyor. Yenimahalle’de büyük bir aile olmayı, dayanışma içinde olmayı önemsiyoruz. Bu nedenle her düğüne, cenazeye, sünnet törenine hatta küçük büyük tüm işletmelerin açılışlarına gitmeye gayret ediyorum. Bu mektup minik parmaklarla yazılmış, çok özel bir davetti. Toprağı kırmak mümkün değildi. Burada onun yanında olmaktan, mutluluğuna ortak olmaktan onur duydum. İnşallah düğününü de birlikte yaparız. Biz Yenimahalle’de büyük bir aile olduk. Kimileri için Fethi Abi, kimileri için ise Fethi Amca olmaktan kıvanç duyuyorum” dedi.

Ailenin Batıkent’teki evine giderek sünnete katılan Yaşar, Toprak’a altın takmayı da ihmal etmedi. Küçük beyle uzun uzun sohbet eden Yaşar günün anısına aile fertleriyle bol bol fotoğraf çektirdi.