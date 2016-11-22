Yaşar, “Türkiye’yi Geleceğe Hazırlayamıyoruz”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Farabi Bilim ve Teknoloji Derneği Kurucu Genel Başkanı Osman Acar ve Yönetim Kurulu Üyelerini makamında ağırladı.

Dernek çalışmalarını heyecanla dinleyen Başkan Yaşar “Türkiye’nin en büyük sorunu üretim. Üretim de bilimle olur. Ancak biz geleceğe hazırlanmıyoruz” dedi.

Türkiye’yi geleceğe hazırlayamıyoruz

Katıldığı her platformda üretimin ve üreticinin desteklenmesinin önemine vurgu yapan Yaşar “Ülkemizde eğitim sistemi maalesef içler acısı. Sorgulayan bir nesil yok. Fakültelerde bazı bölümlerin karşılığı bile bulunmuyor.

Biz yapay sorunlarla uğraşırken Türkiye’yi geleceğe hazırlayamıyoruz. Bu sorunları ancak, sorgulayan, dünyayla yarışan bilim adamları yetiştirerek aşabiliriz. Verilere göre sanayide yüzde 4 gerileme var. Hâlbuki biz devamlı büyümeliyiz. Aksine geriliyoruz. Bu noktada STK’lar, dernekler çok çok önemli. Dernek kurmak kolay, yaşatmak zor” diye konuştu.

Başkan Yaşar’a 1 buçuk yıl önce kurulan dernekleri ve faaliyetleri hakkında bilgi veren Farabi Bilim ve Teknoloji Derneği Kurucu Genel Başkanı Osman Acar ise “Hepimiz Yenimahalle’nin çocuklarıyız. AR-GE’yi ön plana çıkartacak ciddi projelerimiz var. Belediyemizle işbirliği içerisinde olmak bize güç verir. İlçemize kattıklarınız ve destekleriniz için tüm üyelerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

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