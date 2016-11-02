Yaşar Üniversitesi Oda Orkestrası sezonu açtı

Yaşar Üniversitesi Oda Orkestrası, Şef İbrahim Yazıcı yönetiminde sezon açılış konserini verdi. Konserde, yurtdışında Türkiye’yi başarıyla temsil eden ünlü piyanist Özgür Aydın solist olarak yer aldı.
Yaşar Üniversitesi Oda Orkestrası’nın 2016 – 2017 sezonuna merhaba dediği, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki konsere İzmirli müzikseverler büyük ilgi gösterdi. Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, 10. yılındaki orkestranın birçok ilki barındırdığını belirterek,
“İzmir’de, vakıf üniversitelerinin müziğe desteğinin ilk örneği oluşturan Yaşar Üniversitesi Oda Orkestrası, 2006 yılında Kurucumuz Sayın Selçuk Yaşar’ın fikriyle hayata geçirildi. Kültürel hayatımızı zenginleştiren, çok sesli ve evrensel müziği, konser, festival ve resitaller açılımıyla müzikseverlere sunan Oda Orkestramız, bugüne kadar birçok kez çeşitli ortamlarda dinleyicileriyle buluştu. İdil Biret, Gülsin Onay, Alexander Rudin gibi dünyaca isimler solist olarak sahne aldı. Çoğu solistlik kariyerlerini devam ettiren sanatçılardan oluşan Oda Orkestramız, ulusal ve uluslararası platformlarda üniversitemizi bugüne kadar başarıyla temsil etti ve bundan sonra da devam edecektir” dedi.
Şef İbrahim Yazıcı yönetimindeki konserde, Türkiye’yi yurtdışında başarıyla temsil eden ARD Münih Uluslararası Piyano Yarışması ödüllü piyanist Özgür Aydın solist olarak yer aldı.
Program Makedon besteci Jana Andreevska’nın Mandala isimli eseriyle başladı. Ardından piyanist Özgür Aydın, Yaşar Oda Orkestrası ile Beethoven’ın 3. Piyano Konçertosu’nu seslendirdi. Aydın ve orkestranın performansı dinleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.
Konserin ikinci bölümünde ise Oda Orkestrası Şef İbrahim Yazıcı yönetiminde, Beethoven’ın 7. Senfonisini seslendirdi. Orkestranın, yıl boyunca, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi ve Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü Salonu’nda dinleyicilerle buluşmaya devam edeceği bildirildi.