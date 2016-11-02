Yaşar Üniversitesi Oda Orkestrası sezonu açtı

Yaşar Üniversitesi Oda Orkestrası’nın 2016 – 2017 sezonuna merhaba dediği, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki konsere İzmirli müzikseverler büyük ilgi gösterdi. Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, 10. yılındaki orkestranın birçok ilki barındırdığını belirterek,

“İzmir’de, vakıf üniversitelerinin müziğe desteğinin ilk örneği oluşturan Yaşar Üniversitesi Oda Orkestrası, 2006 yılında Kurucumuz Sayın Selçuk Yaşar’ın fikriyle hayata geçirildi. Kültürel hayatımızı zenginleştiren, çok sesli ve evrensel müziği, konser, festival ve resitaller açılımıyla müzikseverlere sunan Oda Orkestramız, bugüne kadar birçok kez çeşitli ortamlarda dinleyicileriyle buluştu. İdil Biret, Gülsin Onay, Alexander Rudin gibi dünyaca isimler solist olarak sahne aldı. Çoğu solistlik kariyerlerini devam ettiren sanatçılardan oluşan Oda Orkestramız, ulusal ve uluslararası platformlarda üniversitemizi bugüne kadar başarıyla temsil etti ve bundan sonra da devam edecektir” dedi.