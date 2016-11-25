Yaşar, “Ülkemiz öğretmenlerimize emanet”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Öğretmenler Günü dolayısıyla sabahın erken saatlerinden itibaren Yenimahalle’nin okullarını dolaşarak öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı.

Yaşar, “Her şeyin başı eğitim. Eğitim doğru olmazsa toplum da doğru olmaz. Ülkemiz öğretmenlerimize emanet” dedi.

Yeni öğretmenler yemin etti

Başkan Yaşar, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Ömer Halisdemir’in adını taşıyan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte ise Yenimahalle protokolü ve öğretmenleriyle buluştu.

Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Zeynep Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen programa Yaşar’ın yanı sıra Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Gül, Yenimahalle Kaymakamı Şahin Aslan, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı “Öğretmenler Halk Oyunu Ekibi” performansıyla büyük alkış alırken, Zeynep Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin birlikte hazırladığı oratoryo da beğeni topladı.

Programda bir konuşma yapan Yaşar ve Kaymakam Aslan, öğretmenlerin gününü kutlayarak, “Gelecek nesil sizlere emanet, bilinçli ve üreten nesiller yetiştirin” mesajı verdi.

Yeni öğretmenlerin yemin töreninin de yapıldığı programda, emekli öğretmenlere de Hizmet Şeref Belgesi verildi. Emekli Öğretmen Belgin Deveoğlu’nun belgesini ise Başkan Yaşar takdim etti.

“Her şey eğitimle başlar”

Yaşar, akşam da Yenimahalle Belediyesi tarafından İlkadım Salonu’nda belediye bünyesinde eğitim veren Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) ve anaokulu öğretmenleri ile buluştu.

Yaşar, “Anaokulu hocalarımız miniklerimizi itinayla ve özveriyle yetiştiriyor. YENIMEK öğretmenlerimiz ise vatandaşlarımızı meslek öğretiyor. Sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Gelecek nesillerin donanımlı ve iyi yetişmesi öğretmenler sayesinde mümkün olacaktır. Hayalini kurduğumuz çağdaş ve geleceği aydınlık Türkiye bu sayede gerçekleşecektir. Her şey eğitimle başlar. Eğitim doğru olmazsa toplum doğru olmaz. Tüm eğitimcilerimizin Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

YENİMEK öğretmenleri Aysel Yakupoğlu, Ersin Perçin, Sezen Yurtsever ve Evren Çelik’in söylediği şarkılarla keyifli bir akşam yaşadılar.

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