Yaşar, Projelere halk bunun neresinde diye bakarım

Yenimahalle’de hayata geçirdiği örnek projelerle başarılı işlere imza atan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ilçede devam eden inşaatları yerinde denetledi.

İnşaatları karış karış gezen Yaşar, önce Ergazi Mahallesi Gençlik Merkezi ve Kreşi, Karşıyaka ve Pamuklar Mahallesi Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri, Mesa Kapalı Pazar Yeri, İlkyerleşim Mahallesi’nde bulunan park inşaatını, İvedik Mahallesi Sosyal Tesisleri ve Ufuk Camii’nde belediye tarafından yapılan alan düzenlemesi ve park çalışmalarını inceledi.

Projeler vatandaşların isteğine göre belirleniyor

Proje sorumlularından çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Yaşar, Yenimahalle’de hayata geçirilen her projeyi vatandaşların ihtiyaçlarına göre belirlediklerini söyledi.

Yaşar, “Önceliğimiz Yenimahalleli vatandaşlarımızın ne istediğidir ve ihtiyaçlarının ne olduğudur. Ben bir projeye başlarken halk bunun neresinde diye soruyorum. Onların isteklerini yerin getirince mutlu oluyorum” dedi.

“Pazar alışverişlerini keyfe dönüştürüyoruz”

Yenimahalle’ye yeni bir soluk getirerek, eski pazar anlayışına son verdiklerini de belirten Başkan Yaşar, “Kapalı pazar yerlerimizle dağınık alışveriş görüntüsüne son veriyoruz.

Vatandaşlarımızın pazar alışverişleri bu sayede keyfe dönüşüyor.7’den 70’e herkese hizmet etmeye çalışıyoruz, gençlik merkezi ve kreş inşaatımız da devam ediyor.

Aynı zamanda sosyal tesislerimiz hızla yükseliyor ve parklarımızda yenileme çalışmalarımız da devam ediyor. Hangi mahallemizde neye ihtiyaç varsa ona göre proje oluşturuyoruz” diye konuştu.

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