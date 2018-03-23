Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanı Recep Ayhan ve yeni yönetimini makamında kabul etti.

Ayhan’dan oda çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi alan Başkan Yaşar, meslek kuruluşları ve STK’ların görüşlerine önem verdiğini vurguladı.

“Yenimahalle’de 15’e yakın pazar yeri yaptık”

Tekrar başkanlığa seçilen Recep Ayhan ve yönetimini tebrik eden Yaşar, çalışmalarında başarılar dileyerek, pazarların yaşaması için elinden gelen desteği verdiğini söyledi.

Yaşar, “Ben cezacı bir başkan asla olmadım. Odaların, meslek kuruluşlarının ve STK’ların görüşlerine önem verdim. Elimden geldiğince diğer esnaflarımız gibi pazarcı esnafına da anlayışla yaklaştım. Yasalar çerçevesi içerisinde cezacı değil eğitici olmaya gayret ettik. Sizin çalışırken ne kadar ter döktüğünüzü biliyorum. Ancak marketler de bu işin içine girince pazarlar geride kaldı. Ama ben sizi yaşatmak için uğraşıyorum. Pazarlar yaşamalı. Yenimahalle’de 15’e yakın pazar yeri yaptık. Sizler de pazarlarımıza iyi bakın; görüntü kirliliği olmasın, çevrenizi temiz tutun. Ayrıca en önemlisi vatandaşlarımıza güzel davranın, güler yüzlü olun. Esnaf tüketiciye iyi davranmalıdır” dedi.

“Bize 9 senedir babalık yapıyorsunuz”

Pazarcı esnafının vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmesi için yerel yönetimlerle ortak hareket ettiklerini belirten Ayhan da, “Bunu yürekten söylüyorum ki; siz bize 9 senedir babalık yapıyorsunuz. Çok yardımlarınız oldu. Kapınızı istediğimiz zaman çalabildik. Bugün yeni yönetimimizle sizi görmeye geldik. Yenimahalle’de her şey çok güzel. Hepimiz burada yaşamaktan çok mutluyuz. Bizlere vermiş olduğunuz desteklerden ötürü minnettarız” diye konuştu.