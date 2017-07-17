Yenimahalle’de birliği, beraberliği korumak, mahalle sakinlerine el birliğiyle daha faydalı olabilmek için kurumlar arası işbirliklerinin yanı sıra ilçe bürokratlarını buluşturan keyifli organizasyonlar da devam ediyor.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, bu kez de muhtarlarla piknikte buluştu. Sıcak bir yaz akşamında mangal başında buluşan muhtarlar, Yuva Köyü’nün muhteşem manzarası eşliğinde yemek yiyip koyu sohbet yaparak günün yorgunluğunu attı.

Yenimahalle Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Şimşek’in Yuva Mahallesi’ndeki konağının bahçesinde düzenlediği piknikte “Yenimahalle için birlik” mesajları verildi.

Hoşgörü her şeyin ilacıdır

Katılımın yoğun olduğu piknikte muhtarlara ilçeye katkıları ve özverili çalışmaları için teşekkür eden Başkan Yaşar “ Yenimahalle’de devletin bütün kurumlarıyla bir birliktelik var. Şuan 6. Kaymakamla çalışıyoruz. Hiç biri ile en ufak bir tartışmamız olmadı. Nüfus, ilçe emniyet, tapu, sağlık, milli eğitim müdürü, müftülüğümüz onlarla da her zaman uyum içinde çalışıyoruz. Onların eksiklerine de gücüm yettiği kadar yardım ediyorum. Çünkü onlar da Yenimahalle halkına hizmet ediyorlar. Hoşgörü her şeyin ilacıdır. Bugün bu piknikte sizlerle olmaktan onur duydum. Yenimahalle’de birliğimizi, bütünlüğümüzü, kardeşliğimizi yaşatalım. Yenimahalle halkına her mahallemizde güzel hizmetler yapalım” dedi.

Yenimahalle Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Şimşek de Başkan Yaşar’a ve muhtar arkadaşlarına katılımları için teşekkür etti.