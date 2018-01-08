Yaşar Kemal’de çocuğa bakış

Yaşar Kemal’in çocuk anlayışı, çocuklar üzerine yaptıkları, yazdıkları, söyledikleri üzerinde ne yazık ki bugüne kadar yeterince durulmamıştır. Kendisini rahmet ve saygıyla anarken, bir röportajda söylediklerinden bazı satırları dikkatinize sunmak istiyorum burada.

Röportaj Kemal Özer tarafından yapılmış ve 13 Eylül 1975 tarihinde, Cumhuriyet gazetesinde yayınlanmıştı. Bu röportajın yayınlanmasından bir gün sonra da bu kez kendisinin, sokaktaki çocuklarımızla yaptığı röportajları yayına girmişti. Adı da Allah’ın Askerleri idi. Aynı röportajlar 2013 yılında da Yapı Kredi Yayınları tarafından yayınlandı. Bu kez Çocuklar İnsandır adıyla.

Şimdi gelelim sadede…

Yaşar Kemal, Kemal Özer’e verdiği röportajın bir yerinde diyor ki:

“Benim romanlarıma, hikâyelerime bakarsan, ağırlığı olan iki insan tipi var: Biri çocuklar, biri yaşlılar. Ben çocukları çok severim. Onları anlamaya çalışırım sevmekten daha çok. Ben çocuklara çocuk gibi davranmam. Bir çocukla ilişkim, dostluğum, arkadaşlığım varsa, o benim arkadaşımdır, çocuk değildir. Çocuk gibi bakmam. Ayrı bir insan türü gibi bakmam. Niye bu böyle? İnanmadım hiçbir zaman çocukların, insanların çocuklara davrandığı gibi çocuk olduklarına. Basbayağı insandır onlar. Çok şeyler öğrenmemiştir daha, zenginliği azdır yaşlanmış insanlara karşılık, daha az yaşamıştır, ama düpedüz insandır. Anaların babaların çocuklara yaptıkları inanılmaz bir zulüm benim için. Ayrı bir yaratıkmış gibi bakıyorlar. Korkunç baskılar yapıyorlar. Baskılar, dayaklar, öğütler canından usandırıyor çocukları. Ya da şımartıyorlar şefkatle, okşamayla. Çocuk insanlıktan çıkıyor her iki hâlde de. Yine benim çocuklarda saptadığım bir şey var: Bütün çocuklar evden kaçmak istiyor. Benim bu bir araştırmamdır. Derinliğine indiğin zaman her çocuk, bir eli yağda, bir eli balda bile olsa, kaçmak istiyor. Çocuk, dünyamızda rahatsız bir kişidir. Bu, dünyamızın da bir sorunu. Bu kadar kötü yetiştirilen, bu kadar kötü davranılan insanlar büyüdükleri zaman yarım oluyorlar. Savaşların, kötülüklerin nedenlerini ararsak, temelde, çocuklukta insanların başlarından geçenler karşımıza çıkıyor. Bir gün dünyamız gerçek bir barışa, insanca bir yaşama kavuşacaksa çocuklara davranışımızın değişmesi gerekiyor.”

Haksız mı?.. Çocuğa böyle bakan birinin, bu bakışı üzerinde bile hemen hiç durulmamış olmasının kendisi dahi söylediklerinde ne kadar haklı olduğunu ispat etmiyor mu?

Bırakın çocukları, kaçımız gençleri olsun arkadaş olarak görüyoruz?