Osmaniye Ozanlar Şairler Yazarlar Derneği’nin (OŞYAD) ‘Şiirini al da gel!’ etkinliğinde şubat ayı programı yapıldı. Belediye Kent Müzesi’ndeki etkinlik, ölümünün ikinci yılı anısına Osmaniyeli yazar Yaşar Kemal’e ithaf eildi.

OŞYAD Başkanı Mustafa Bardak, programın açılışında yaptığı konuşmada “Osmaniyeli olmaktan gurur duyan Yaşar Kemal’in aramızdan ayrılışının ikinci yıldönümü nedeniyle, ona olan saygımızı gösteren bir programla anmak istedik” dedi.

Etkinliğe Ozan Duranoğlu (Mahmut Eynallı) ve Fadime Ekinci (Fadik Kız) türküleri ile katıldı. Zahide Eskici ise şiirler okudu. Osmaniye Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Osman Turunç, Osmaniye Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Hayrettin Aslan, Osmaniye Şanlıurfalılar Derneği Başkanı Nusret Esen, Merkez Cebelibereket PTT Müdürü Tuncay Körkü ile çok sayıda vatandaş programa katıldı.

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