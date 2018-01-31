Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle Kent Konseyi Başkanı Atila Çınar ile Kent Konseyi’nin Kadın Meclisi Başkanı Gülşen Sucu İnal ve yönetimini makamında ağırladı.

Konuklarından Kent Konseyi’nin çalışmaları hakkında bilgi alan Yaşar, kadın dostu bir belediye olduklarını dile getirdi.

“Türkiye kadına şiddet konusunda üst sıralarda”

Kadınların elinin değdiği her işte düzen ve tertip olduğuna değinen Başkan Yaşar, “Kadın erkek eşittir. Bizim kadına bakış açımız bu. Kadınların olduğu yerde tertip ve düzen olur. Kadın dostu bir belediyeyiz. Önemli müdürlüklerimizde kadınlar çalışıyor. Hepside çok başarılı. Ayrıca YENİMEK’te 20 bin kadın mesleki eğitim alıyor” dedi.

Kadına şiddet konusuna da değinen Yaşar, “Türkiye kadına şiddet konusunda çok üst sıralarda. Ankara’nın en büyük kadın sığınma evini biz yaptık. Kadına hem fiziksel hem psikolojik şiddet, değer vermeme en büyük sorun. Elimden geldiği kadar kadınlara destek veriyorum.” diye konuştu.

Kadınlara her alanda yer verilmeli

Yenimahalle Belediyesi’nin kadın hakları konusunda çok önemli çalışmalar yaptığını da söyleyen Yenimahalle Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Gülşen Sucu İnal ise, başarılı çalışmalarından dolayı Yaşar’ı tebrik etti.

İnal, “Yenimahalle Belediyesi kadın dostu bir belediye. Kadın hakları konusunda çok önemli çalışmalar yapıyor, biz de bunun bilincindeyiz. Kadınlarımıza sadece Yenimahalle’de değil, tüm Türkiye’de her alanda yer verilmelidir” dedi.