Yaşar, hem alışveriş yaptı hem denetledi

Zabıtalarla pazar alanını gezen Yaşar, pazar esnafına hayırlı işler dileyerek, vatandaşlara karşı nazik olmaları ve kurallara uymaları konusunda da uyarılarda bulundu.

Vatandaşla sohbet etti

Vatandaşlarla ve esnafla sohbet eden Yaşar, pazarcılara vatandaşların geçiş noktalarını işgal etmemeleri ve çevrelerini temiz tutmaları gerektiğini vurguladı.

Yaşar, “Burada vatandaşlarımızın rahat, temiz ve ferah bir ortamda alışveriş yapması lazım. Bu yüzden pazarcı esnafımızın bu konuda dikkatli olması gerekiyor.

Tezgâh çevrelerini temiz tutmaları, taşmamaları ve gürültü yapmadan satış yapmalarını tavsiye ediyoruz. Yenimahalle pazarlarında bu standartı oturtmaya çalışıyoruz” dedi.

“Pazarlardaki ürünler daha kaliteli ve taze”

Pazarlardaki ürünlerin daha kaliteli ve taze olduğuna da vurgu yapan Başkan Yaşar, “Sağlıklı yaşam için hormonsuz, organik ürünlere ihtiyacımız var. Çiftçilerimizin ürettiği sebze ve meyveler sabahın erken saatlerinde, yaz kış demeden pazarlarda yerlerini alıyor. Vatandaşlarımız, pazarlardan alışveriş yaparak hem pazarcı esnafına hem de çiftçilerimize kazandırıyor. Bunun önemini anlamamız gerek” diye konuştu.

Denetim ve alışveriş sonrası Yaşar’ı pazar da görüp şaşıran mahalle sakinleri ise belediye çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi ve Yaşar’la bol bol fotoğraf çektirdi.

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