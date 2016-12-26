Yaşar, Genç Girişimcileri yalnız bırakmadı

Yaşar, “2016 girişimciler için kötü bir yıl oldu”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Genç Girişim ve Yönetişim Derneği tarafından Sheraton Otel’de düzenlenen yılbaşı etkinliğine katıldı.

Başkan Yaşar’ın yanı sıra TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, OSİAD Başkanı Ahmet Kurt ile çok sayıda üye ve davetlinin katıldığı baloda GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu misafirlerini kapıda karşıladı. Ankaralı sanayici ve iş adamlarını bir araya getiren gecede ayrıca derneğe yeni katılan üyelere plaketleri verildi.

Sıkıntılarımız inşallah geçecek

Katılımcıların yeni yılını kutlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “2016 yılı girişimciler için de üretenler için de ülkemiz için de dünyamız insanlığı için de acı bir yıl oldu. İnşallah 2017 yılı daha aydınlık, yaşanabilir, dünyada da ülkemizde de insanlık için güzelliklerle gelir. Sıkıntılarımız inşallah geçecek. Bu sıkıntıları aşmanın yolu da tektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu cumhuriyet ve onun değerlerinde ülkemizin birliğine ve beraberliğine sahip çıkmalıyız” diye konuştu.

Yeni yıldan umutluyuz

Gecenin açılışında bir konuşma yapan Allıoğlu ise “Üyelerinin ekonomik ve sosyal yaşamlarına daha çok dokunmak için memleket meselelerine çok da takılıp kalmadan çalışmayı ve üretmeyi sürdüreceğiz. Geçtiğimiz mayıs ayında 13. yılımızı kutladık. Bir kent derneği değil ulusal bir sivil toplum kuruluşu haline geldik. Biz derneğimizde böylesine güzel çalışmalar yaparken ne yazık ki ülkemiz cumhuriyet döneminin en zor günlerini geçiriyor. Milletçe büyük acı duyuyoruz. Yeni yıldan umutluyuz. 2017’de insanlar huzur içinde yaşasınlar” dedi.

Gecede; Allıoğlu, derneğe bir yılda 105 üye kazandıran iş adamı Ünsal Turgay’a teşekkür plaketi sunarken, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da yeni katılan üyelere üyelik plaketlerini verdi.

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